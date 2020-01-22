HABER
  4. Trump’ın azli için Senato’da ilk duruşma gerçekleşti

Trump’ın azli için Senato’da ilk duruşma gerçekleşti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato’daki ilk duruşması gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato’daki ilk duruşması gerçekleştirildi. ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında ’görevini kötüye kullandığı’ gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasının Senato’daki ilk duruşması gerçekleştirildi. Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti. Senato’da dün başlayan ilk azil duruşmasında Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’ın Beyaz Saray’dan Ukrayna soruşturmasına ilişkin belge talep edilmesini öngören talebi ise 47 evet’e karşılık 53 oyla reddedildi.
Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell’in önerisiyle azil davasını hızla sonuçlandırma önerisi kabul edilmedi. McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti. Son haline göre, taraflara 3’er gün üzerinden 24’er saat ayrılması öngörüldü.
Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden’ın oğlu Hunter’ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump’ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Bakan Gül: Noterde güvenli ödeme sistemi 3 Şubat'taBakan Gül: Noterde güvenli ödeme sistemi 3 Şubat'ta
Lübnan’da yeni hükümet kurulduLübnan’da yeni hükümet kuruldu

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Son dakika... Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yeni düzenleme! Meclis'e sunuldu

Bekçileriyle ilgili yeni düzenleme! Meclis'e sunuldu

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'li Semih Yalçın'dan yanıt!

CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'den yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.