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‘Trump’ın Azli Ülkeyi Böler Buna Değmez’

12.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevden azledilmesine yönelik bir sürecin başlatılması fikrine karşı çıktı. Pelosi, Trump’ın buna ‘’değmeyeceğini’’ söyledi

‘Trump’ın Azli Ülkeyi Böler Buna Değmez’

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevden azledilmesine yönelik bir sürecin başlatılması fikrine karşı çıktı. Pelosi, Trump’ın buna ‘’değmeyeceğini’’ söyledi.

Washington Post gazetesine mülakat veren Demokrat Nancy Pelosi, Trump için “etik ve entelektüel kapasite olarak Beyaz Saray’a uygun değil” diyerek başkanlığından memnun olmadığını söylese de, azledilmesinin ülkeyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

Pelosi, ‘’İkna edici, karşı konulmaz ve partiler üstü nedenler olmadığı sürece azil izlemememiz gereken bir yol zira ülkeyi böler ve Trump buna değmez’’ dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, hali hazırdaki siyasi iklimin siyasi kariyerindeki en bölücü dönem olup olmadığı sorusunaysa ‘’Öyle’’ yanıtını verdi ve bu durumdan Trump’ı ve ona “imkan verenler” olarak nitelediği Kongre’deki Cumhuriyetçiler’i sorumlu tuttu.

Nancy Pelosi, 2020 seçimlerinde Senato’nun kontrolunu Cumhuriyetçiler’den almaya, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu korumaya ve Beyaz Saray’a yeniden bir Demokrat seçtirmeye odaklanacağını söyledi.

Pelosi, bu üç amaç içerisinde bir Demokrat’ın Trump’ı mağlup etmesinin özellikle önemli olduğunu vurguladı ve buna gerekçe olarak Trump’ın ülke değerlerine, anayasaya, NATO ve Paris İklim Anlaşması’na olan “saygısızlığını” gösterdi.

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