HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın Azline Destek Veren 10 Cumhuriyetçi

Trump’ın Azline Destek Veren 10 Cumhuriyetçi

14.01.2021 02:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump’ın Azline Destek Veren 10 Cumhuriyetçi

Cumhuriyetçi Parti, görevdeki dört yılı boyunca Başkan Donald Trump’a hep arka çıktı. Ancak 6 Ocak’taki Kongre saldırısının ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan azil oylamasında 10 Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy kullandı

Cumhuriyetçi Parti, görevdeki dört yılı boyunca Başkan Donald Trump’a hep arka çıktı. Ancak Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmesinin ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan azil oylamasında 10 Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy kullandı.

LIZ CHENEY

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in üç numaralı ismi Liz Cheney, partisinin Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının reddedilmesi çabalarına destek vermeyen en kıdemli üyesiydi. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney partinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyor.

Bazı Cumhuriyetçiler’in istifa çağrılarının ardından Cheney, ''hiçbir yere gitmiyorum'' dedi.

6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” ifadelerini kullanan Cheney, “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” demiş ve Trump için “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” diye konuşmuştu.

ANTHONY GONZALEZ

Ohio eyaleti temsilcisi Cumhuriyetçi Anthony Gonzalez, Twitter’dan ‘‘6 Ocak’la sonuçlanan olayların boyutuna baktığımda - buna Başkan Trump’ın Kongre saldırıya uğradığı sırada bir yanıt vermemesi de dahil - azli destekleme isteği duyuyorum’’ açıklamasını yapmıştı.

PETER MEIJER

Michigan eyaletinin Grand Rapids kentinden yeni Kongre üyesi Meijer, ‘‘üzülerek azil için oy kullanacağını belirtmişti.

Meijer yaptığı açıklamada, ‘‘Başkan anayasal süreci baltalamaya çalışarak yeminine ihanet etti, ayrıca geçen hafta yaşanan isyanı ve şiddet eylemlerini teşvik etmekten sorumlu’’ sözlerini kullandı.

DAN NEWHOUSE

Washington eyaleti temsilcisi Newhouse, Çarşamba günkü azil oturumunda azle destek verme konusundaki isteğini açıklamıştı. Newhouse salondaki iki düzine kadar demokrat tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

ADAM KINZINGER

Illinois eyaleti temsilcisi Kinzinger, Trump’a sık sık yönelttiği eleştirilerle biliniyor. Kinzinger, Trump’ın destekçilerini isyana teşvik ederek başkanlık yeminini bozduğunu ve makamını hükümetin yasa yapıcı organına saldırmak için kullandığını belirtti.

JOHN KATKO

New York eyaleti temsilcisi Katko, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi grup içinde Trump’ın azline destek vermek için oy kullanabileceğini söyleyen ilk üyeydi.

FRED UPTON

Michigan eyaletinden Upton, Kasım ayında Trump’ın seçim sonuçlarının seçimlerde yapılan hileden kaynaklandığı şeklindeki iddiasına hiç delil gösteremediğini söylemişti.

JAIME HERRERA BEUTLER

Washington eyaleti temsilcisi Herrera Beutler, ılımlı bir Cumhuriyetçi. Herrera Beutler, ‘‘Başkan’ın suçları elimizdeki tartışılmaz delillere baktığımızda, Anayasa’dan anladığım kadarıyla azil gerektiren suçlar’’ açıklamasını yapmıştı.

TOM RICE

Rice, Başkan Trump’ın yoğun destek gördüğü Güney Caronia eyaletinden bir temsilci.

DAVID VALADAO

Valadao Kasım ayındaki seçimlerde Demokratlar’dan California eyaletindeki eski koltuğunu yeniden kazanmayı başarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Trump'a büyük darbe! YargılanacakTrump'a büyük darbe! Yargılanacak
Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Trump haklı çıktı! Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesini kabul etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi!

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaydaki çarpıcı deneyde yeni adım! Dünya'ya geri getiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.