Trump’ın Azline Destek Veren 10 Cumhuriyetçi

Cumhuriyetçi Parti, görevdeki dört yılı boyunca Başkan Donald Trump’a hep arka çıktı. Ancak Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmesinin ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan azil oylamasında 10 Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy kullandı.

LIZ CHENEY

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in üç numaralı ismi Liz Cheney, partisinin Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının reddedilmesi çabalarına destek vermeyen en kıdemli üyesiydi. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney partinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyor.

Bazı Cumhuriyetçiler’in istifa çağrılarının ardından Cheney, ''hiçbir yere gitmiyorum'' dedi.

6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” ifadelerini kullanan Cheney, “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” demiş ve Trump için “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” diye konuşmuştu.