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Trump’ın Azline Destek Veren Demokrat Partililer Çoğunluğa Geçti

02.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi konusunda bölünen Demokrat Partililer’de, azilden yana olanlar ağır basmaya başladı. Temsilciler Meclisi’de Demokrat Parti California temsilcisi, Cuma günü azil sürecinin başlatılması çağrısı yapan 118. Demokrat Partili üye oldu

Trump’ın Azline Destek Veren Demokrat Partililer Çoğunluğa Geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi konusunda bölünen Demokrat Partililer’de, azilden yana olanlar ağır basmaya başladı. Temsilciler Meclisi’de Demokrat Parti California temsilcisi, Cuma günü azil sürecinin başlatılması çağrısı yapan 118. Demokrat Partili üye oldu.

Yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi üyesi Salud Carbajal, Trump’ı suç sayılabilecek davranışlarla itham etti ve “Son birkaç yılda ulusumuz bu Başkan’dan demokrasimizde yeri olmayan şeyler gördü ve duydu. Bence artık Başkan Donald Trump’a azil soruşturmasının açılması vakti geldi” dedi.

Carbajal, “Başka biri Trump’un yaptıklarını yapsaydı hukuki sonuçlarla karşılaşırdı. Donald Trump ve müttefiklerinin seçimlerimize müdahaleye davetini izledik, ulusumuzun ahlaki dokusunun paramparça oluşunu seyrettik ve en önemlisi başkumandanımızın gerçekleri sakladığını, ekibini soruşturmacılara yalan söylemeye teşvik ettiğini ve en az 10 defa adaleti engellemeye çalıştığını öğrendik” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde 235 üyeyle Demokrat Partililer çoğunlukta.

Trump ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili özel savcı Robert Mueller’ın 24 Temmuz’da verdiği ifade sonrası, en az 20 Demokrat Partili üye daha azil soruşturması açılmasına destek verdiklerini açıkladı.

Ancak soruşturma açılması için Temsilciler Meclisi’nin 218 üyesinin oyu gerekiyor ki şu andaki sayı sadece 118.

Temsilciler Meclisi’yse yaz tatiline girdi ve 9 Eylül’e kadar da toplanmayacak.

Ancak ibrenin azilden yana olanlara dönmesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

Demokratlar’ın lideri Pelosi, Trump aleyhine somut ve güçlü bir delil bulunmadığı sürece, siyaseten riskli bir adım olduğu gerekçesiyle azle karşı çıkıyor ve tutumunun değişmesi beklenmiyor.

Azle karşı çıkan Demokratlar, Trump’ı Başkanlık koltuğundan kaldırmanın en iyi yolununsa, 2020 seçimlerini kazanmak olduğunu savunuyor.

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