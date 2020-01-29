Trump'ın Barış Planı İçin Kim Ne Dedi?

İsrail Başbakanı, Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma, Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararlarına atıfta bulunarak “Beyaz Saray’da İsrail’in daha önce bu kadar büyük bir dostu olmadı” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Başkan Donald Trump’ın “Barış Vizyonu” adı verilen planını açıklamasından sonra yaptığı açıklamada Trump’ın planı için “Bugün kalıcı barışa giden gerçekçi bir yol sunarak, İsrailliler, Filistinliler ve bölge için parlak bir geleceğin önünü açtınız. Süreçte çok sayıda engelin olacağını, eleştirilerin olacağını biliyorum. Ama eski bir Yahudi atasözü vardır. Şimdi değilse ne zaman? Biz yapmazsak kim yapacak?” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump’ın açıkladığı barış planından İsrail memnun, Filistinliler ise planı reddediyor. Beyaz Saray’da planın açıklandığı törene katılan İsrail Başbakanı Netanyahu Trump’ı ve planı övdü. Törende temsil edilmeyen Filistin’in lideri Abbas ise “Kudüs satılık değildir” diyerek tepki gösterdi.

Ürdün: “Kalıcı barışa giden tek yol 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti”

Gazze’de binlerce kişi de Trump yönetiminin planını protesto etti. Protestoda Başkan Trump’ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun posterleri ateşe verildi.

Gazze Şeridi’nin hakimi olan Hamas’ın sözcülerinden Sami Ebu Zuhri, Trump’ın açıkladığı barış planının büyük öfke yaratacağını söyledi. “Kudüs her zaman Filistin toprağı olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak” dedi.

Ancak Mahmud Abbas planı birlikte açıklayan Trump ve Netanyahu’ya, “Kudüs satılık değildir. Haklarımız satılık değildir. Pazarlık konusu olamaz” sözleriyle sert mesaj verdi. Filistin lideri Trump yönetiminin barış planını “komplo” olarak niteledi.

Kudüs’te kutsal yerlerin hamisi konumunda olan Ürdün’ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de “Ürdün olarak adil ve kapsamlı bir barışı hedefleyen her türlü gerçek çabayı destekliyoruz” dedi, kalıcı barışa giden tek yolun 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasından geçtiğini vurguladı.

Türkiye: “İki devletli çözümü öldürmeyi amaçlayan bir ilhak planı”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı plana ilişkin yaptığı açıklamada “Bu plan iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını çalmayı amaçlayan bir ilhak planı” ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullah’ı da Trump yönetiminin planı için “Anlaşma kapsamındaki yerleşim projesi en büyük tehlikelerden biri. Filistin halkının toprak hakkını elinden almayı, sosyal ve demografik gerilim yaratarak yalnızca düşmanın çıkarlarına ve yayılmacı amaçlarına hizmet edecek nefret tohumlarını atmayı amaçlıyor” açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanı Hesameddin Ashena da plan için “Siyonist rejim ve Amerika arasında bir anlaşma. Filistinlilerle diyalog gündemde yok. Bu bir barış planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır” dedi.

Trump planını açıkladığı sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn’in ABD Büyükelçileri de salondaydı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington Büyükelçisi “Filistinliler ve İsrailliler uluslararası toplumun desteğiyle kalıcı barış ve gerçek anlamda bir arada yaşama amacına erişebilir” açıklamasını yaptı.

