Trump’ın Basın Toplantısı Sırasında Hareketli Anlar

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısını görevlilerden birinin kendisiyle konuşmasının ardından yarım bıraktı. Başkan birkaç dakika sonra toplantı odasına geri döndü ve silahlı bir kişinin Beyaz Saray yakınında yakalandığını, bu kişinin gizli servis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Trump, ‘‘Bir kişi hastaneye kaldırıldı. Vurulan bir kişi var, bu kişi de şüphelinin kendisi’’ dedi. Trump silahlı kişinin Beyaz Saray’ın güvenlik bariyerlerinin dışında etkisiz hale getirildiğini kaydetti. ‘‘Virginia’da yarım milyon oy hileli’’ Trump basın toplantısına Virginia eyaletindeki önseçimlerde posta yoluyla kullanılan oylarla ilgili istatistikleri açıklayarak başladı. Trump, eyalet genelinde 500 bin oyun hileli olduğunu, bazı kişilerin ölenler adına bile oy kullandıklarını söyledi. Bu durumu ‘‘korkunç’’ olarak değerlendiren Trump, Rusya ve Çin gibi ülkelerin seçimlere müdahalesi kaygılarının var olduğu bu dönemde uzaktan oy kullanma yönteminin yabancı ülkelerin müdahalesi için de zemin oluşturacağını söyledi. Trump bu yöntemin yabancı ülkeler, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından istismar edilmeye açık bir yöntem olduğunu kaydetti.

Başkan Trump, haftalardır posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu, Demokratlar’ın seçimleri hile yoluyla “çalmasına” neden olacağını birçok kez dile getirdi. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının haftalar, aylar hatta yıllarca gecikmesinden endişe ettiğini söylemişti. ‘‘Vergi kesintileri gündemde’’ Demokratlar ve Beyaz Saray arasında çıkmaza giren görüşmelerin ardından yeni Corona virüsü yardım paketinin akıbeti de Başkan’ın basın toplantısının merak uyandıran konularındandı. Başkan Trump, gelecek haftalarda sermaye kazancı vergisi kesintisi ve orta gelirli aileler için gelir vergisinde kesinti uygulamasını açıklayabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini kaydetti. Toplantıda bulunan Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Temmuz ayı sonunda kesilen işsizlik yardımlarının ne zaman yeniden başlayacağı sorulduğunda ‘‘Gelecek bir ya da iki hafta içinde’’ yanıtını verdi. ABD’de Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yeni yardım paketine ilişkin görüşmelerden sonuç çıkmayınca Başkan Donald Trump işsizlik yardımının süresinin uzatılması dahil olmak üzere yardım paketine ilişkin bir dizi kararname imzalamıştı. Başkan Donald Trump'ın imzaladığı kararname, daha önce haftada 600 dolar olan işsizlik yardımının 400 dolar olarak devam etmesini öngörüyor.

‘‘Aşının dağıtımını ordu yapacak’’ Başkan toplantıda Corona virüsüne karşı birçok firmanın çalışmalarını hızlandırdığı aşının da yıl sonunda çıkmasını beklediğini söyledi. Trump, aşının dağıtılması görevinin orduda olacağını ve bu nedenle de aşıya erişimin hızlı olmasını beklediğini söyledi. ‘‘Çocuklar hastalığa kolay yakalanmıyor’’ Başkan’a Amerikan Pediatri Uzmanları Akademisi’nin son raporu da soruldu. Rapora göre ABD’de sadece Temmuz ayının son iki haftasında çocuklar arasında 97 binden fazla Corona virüsü vakası görüldü. Başkan’a okulların açılmasına buna rağmen sıcak bakıp bakmadığı soruldu. Trump, okulların açılması isteğini yineledi. Salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin çok küçük bir kısmının çocuk olduğuna dikkat çeken Trump, çocuklar için ‘‘Çabuk iyileşiyorlar, hastalığa yakalansalar da bu çok kısa sürüyor, hastalığa kolay yakalanmıyorlar, benim konuştuğum kişilere göre başkalarına da kolay kolay bulaştırmıyorlar’’ dedi. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) son olarak okullarla ilgili kılavuzunu, bulundukları mahallelerde kontrol altına alınamayan yüksek vaka sayısı görülmemesi halinde okulların açılması tavsiyesinde bulunarak güncellemişti.

Chicago ve Los Angeles’ta okullar yeni eğitim yılına çevrimiçi (online) derslerle başlamayı planlıyor. Bir dönem salgının merkezi konumundaki New York ise sonbahar döneminde tüm okul bölgelerinde en azından bazı derslerin yüz yüze yapılması kararını aldı. Trump seçimden sonra G7 zirvesi planlıyor Trump, G7 zirvesini 3 Kasım seçimlerinin ardından yapmak istediğini söyledi, ancak henüz liderlere davetiye gönderilmediğini kaydetti. Başkan zirveye Avustralya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan’ı da davet etmek istediğini kaydetti. Başkan Trump geçen Mart ayında, Haziran ayı için planlanan G7 zirvesini yüz yüze düzenlemeyi iptal etmiş, onun yerine video konferans sistemi üzerinden toplanmayı kararlaştırmıştı. Liderlerin Nisan ve Mayıs aylarındaki toplantıları da telekonferans sistemiyle yapılmıştı. ‘‘Adaylık kabul konuşması için Gettysburg Ulusal Parkı da değerlendiriliyor’’ Trump’ın 3 Kasım seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığını kabul edeceği konuşmayı nerede yapacağı da henüz belli değil. Trump, adaylık kabul konuşmasını Pennsylvania eyaletindeki Gettysburg Ulusal Parkı’nda ya da Beyaz Saray’da yapabileceğini söyledi. Trump konuşmanın her iki noktada da seyircili yapılabileceğini belirtti.