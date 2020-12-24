Trump'ın Başkanlık Döneminin Rakamlarla Özeti

Bu yıl seçimlerde yarışı Demokrat rakibi Joe Biden karşısında kaybeden Başkan Donald Trump, dört yıllık başkanlığı boyunca sergilediği politikalar konusunda çoğunlukla Cumhuriyetçi destekçilerinin övgülerini alırken, hem ülke içindeki muhaliflerinden hem de diğer ülkelerden eleştiri toplayan icraatları da oldu. Associated Press (AP) haber ajansı Trump’ın başkanlığı döneminde göze çarpan karar ve icraatlarını rakamlarla derledi. Trump’ın başkanlığının rakamlarla özeti şöyle: 322.000: Corona virüsü pandemisi nedeniyle Amerika genelinde 322 bin kişi yaşamını yitirdi. İkinci dalganın ciddi bir şekilde vurduğu ülkede can kaybı ve vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. 6: Trump’ın, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi hedefiyle kurduğu Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında 6 aşı üzerinde çalışma başlatıldı. 2: Ülkede şu ana kadar iki aşı için acil durum onayı verildi. Bunlar Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyla Moderna firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısı.

25 binden fazla Twitter paylaşımı 25.000: Resmi açıklamaları da çoğu kez Twitter üzerinden yapmayı tercih eden ve günümüzün sosyal medya devlerinden Twitter’ı çok sık kullanan Trump başkanlığı devraldığı 2017 yılı Ocak ayından bu yana Twitter’da 25 binden fazla mesaj paylaştı. 0: Trump birçok kez, Barack Obama’nın başkanlığı döneminde yürürlüğe giren sağlık hizmeti yasasının yerine yenisini getirme vaadinde bulunmasına karşın herhangi bir alternatif plan sunmadı. 3: Anayasa Mahkemesi’ne 3 yeni hakim atayan Trump, 9 üyeli mahkemede muhafazakarların sayısını 6’ya çıkarmış oldu. 221: Trump’ın başkanlığı döneminde federal mahkemelere 221 yeni hakim eklendi. 3 trilyon doların üstünde rekor düzeyde bütçe açığı 3 trilyon 100 milyar dolar: 2020 yılı bütçe açığı 3 trilyon 100 milyar dolarla ABD tarihinde rekor düzeye ulaştı. Bunda Corona virüsü pandemisinin yanı sıra, Trump’ın 2017 yılında devreye soktuğu vergi kesintileri yasasının da etkisi büyük oldu. 3: Trump, ülkesinin en büyük uzlaşmazlık içinde olduğu ülkeler arasındaki Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un ile üç kez bir araya geldi.

21 trilyon dolar: Aralık ayında federal borçlar İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Federal borç bu ay 21 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti. 82: Harvard Üniversitesi verilerine göre, Trump dört yıl içinde çevre ve kamu sağlığı alanında 82 durumda geri adım attı. 4: Trump’ın dört yıllık başkanlık döneminde 4 farklı yetkili savunma bakanı olarak görev yaptı. Bu daha önce hiçbir başkanlık döneminde rastlanmamış bir durumdu. 203: Savunma Bakanlığı Pentagon 203 gün boyunca Senato’nun onayladığı bir savunma bakanı olmadan faaliyet gösterdi. Bu, bakanlık tarihinde bakansız geçirilen en uzun süreydi. 450: Trump, yasa dışı göçmen akışının önüne geçebilme gerekçesiyle ABD’nin Meksika sınırına, “büyük ve güzel” olarak tanımladığı, 450 mil (724 km) uzunluğunda, çelikten bir duvar inşa edilmesi emrini verdi. Duvarın bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor. 39: AP haber ajansıyla NORC araştırma merkezinin düzenlediği anket sonuçlarına göre Trump’ın başkanlığı boyunca Amerikalılar’dan aldığı destek oranının ortalaması yüzde 39.