Trump’ın Başkanlık Yemin Töreni Savcıların İlgi Odağında

Soruşturma, Trump’ın seçim kampanyası ve başkanlığı üzerinde yürütülen farklı soruşturmalar dizisinin en sonuncusu konumunda. Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, Trump kampanyasının Rusya’yla gizli işbirliği yapıp-yapmadığı ve Başkan’ın soruşturmayı engelleme girişiminde bulunup-bulunmadığını araştırıyor. New York’taki ayrı bir davada da savcılar, Trump’ın, eski özel avukatı Michael Cohen’a kampanya sırasında olası bir seks skandalını önlemek için iki kadına sus payı ödemesi talimatı verdiğini öne sürüyor.

Diğer bir sözcü Owen Blicksilver, hangi belgelerin talep edildiğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Talebi sunan Manhattan’daki savcılık da yorum yapmadı.

Komisyonun sözcüsü Kristin Celauro, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, savcılığın talebinin kendilerine ulaştığını ve şu anda değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Celauro, “Soruşturmada işbirliği yapmaya niyetliyiz” dedi.

New York’taki federal savcılar, Başkan Donald Trump’ın başkanlık yemin töreni komisyonunun mali işlemleriyle ilgili soruşturmada komisyondan yeni belgeler talep etti. Federal soruşturmada komisyonun bütçesini nasıl oluşturduğu ve harcadığı konusu mercek altına alınıyor.

Wall Street Journal gazetesi, savcılığın talep kağıdının bir kopyasına atıfta bulunarak, savcıların komisyonun bağışçıları ve ortaklarının, ayrıca bağışçıların yaptıkları katkıların ardından sağladıkları “yararlarla” alakalı kayıtlara ilişkin “tem belgeleri” istediğini bildirdi.

Gazete geçen yıl sonunda yayımladığı haberde, federal savcıların, komisyonun bağışçılarının siyasi çıkar karşılığında bağışta bulunup-bulunmadığını araştırdığını yazmıştı. Bu tür bir eylem, federal yolsuzluk yasalarının ihlali anlamına geliyor. Gazete ayrıca, komisyonun topladığı 107 milyon doları Trump’ın yemin töreni kutlamaları kapsamındaki etkinlikler için usulsüz harcayıp-harcamadığına odaklanıldığını belirtti.

Wall Street Journal’ın haberine göre savcılık ayrıca, yabancı vatandaşlar tarafından ya da onların adına bağışlarla bağlantılı belgeler talep etti.

New York Times’da geçen yıl sonunda çıkan bir haberde, federal savcıların Katar, Suudi Arabistan ya da diğer Ortadoğu ülkelerinden şahısların komisyona ve Trump yanlısı bir siyasi eylem komisyonuna yasadışı ödemeler yapıp-yapmadığını araştırdığını bildirmişti. Federal yasalara göre, yemin töreni fonlarına ve siyasi eylem komisyonlarına yabancı bağışlar yasak.

