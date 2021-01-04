Trump'ın baskı kurduğu seçim yetkilisi: Başkan bizi çok zorladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ses kayıtlarına yansıyan Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını tersine çevirmesini istediği seçim yetkilisi Brad Raffensperger olayla ilgili konuştu.

Raffensperger, Trump'ın öne sürdüğü bilgilerin tamamen yanlış olduğunu belirterek "Elinde, ölmüş yüzlerce kişinin oy kullandığına dair bilgi var. Biz sadece iki kişi bulduk. Elindeki kötü veriye dair sadece bir örnek bu" dedi.

Birçok medya kuruluşu tarafından yayınlanan ses kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Cumhuriyetçi Parti üyesi Eyalet

Sekreteri Brad Raffensperger'den, eyaletteki seçim sonucunu kendi lehine çevirecek şekilde yeterince "oy bulmasını" talep ediyordu. Trump söz konusu telefon görüşmesinin devamında, "Gerogia'da insanlar öfkeli, ülkede insanlar öfkeli" diyerek, Raffensperger'in yapılan yeni sayımların ardından sonucun değiştiğini açıklamasında bir yanlış olmayacağını belirtiyordu.

"Telefonuna cevap vermem için Beyaz Saray çok zorladı"

Amerikan ABC televizyonuna konuşan Raffensperger, Trump'la telefonda görüşmesi için Beyaz Saray yetkililerinin kendisine baskı yaptığını belirterek "Başkan'la konuşmanın uygun olmadığına inandım. Ama sanırım çok zorladı; ekibini bizi zorlaması için çok zorladı" diye konuştu.