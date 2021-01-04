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Trump'ın baskı kurduğu seçim yetkilisi: Başkan bizi çok zorladı

04.01.2021 23:33 | Son Güncelleme:
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Trump'ın baskı kurduğu seçim yetkilisi: Başkan bizi çok zorladı

ABD Başkanı Trump'ın Georgia eyaletindeki sonuçları tersine çevirmesini istediği seçim yetkilisi Raffensperger, "Başkan bizi çok zorladı, elindeki bilgiler tamamen yanlış" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ses kayıtlarına yansıyan Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını tersine çevirmesini istediği seçim yetkilisi Brad Raffensperger olayla ilgili konuştu.

Raffensperger, Trump'ın öne sürdüğü bilgilerin tamamen yanlış olduğunu belirterek "Elinde, ölmüş yüzlerce kişinin oy kullandığına dair bilgi var. Biz sadece iki kişi bulduk. Elindeki kötü veriye dair sadece bir örnek bu" dedi.

Birçok medya kuruluşu tarafından yayınlanan ses kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Cumhuriyetçi Parti üyesi Eyalet

Sekreteri Brad Raffensperger'den, eyaletteki seçim sonucunu kendi lehine çevirecek şekilde yeterince "oy bulmasını" talep ediyordu. Trump söz konusu telefon görüşmesinin devamında, "Gerogia'da insanlar öfkeli, ülkede insanlar öfkeli" diyerek, Raffensperger'in yapılan yeni sayımların ardından sonucun değiştiğini açıklamasında bir yanlış olmayacağını belirtiyordu.

"Telefonuna cevap vermem için Beyaz Saray çok zorladı"

Amerikan ABC televizyonuna konuşan Raffensperger, Trump'la telefonda görüşmesi için Beyaz Saray yetkililerinin kendisine baskı yaptığını belirterek "Başkan'la konuşmanın uygun olmadığına inandım. Ama sanırım çok zorladı; ekibini bizi zorlaması için çok zorladı" diye konuştu.

"Telefonuna cevap verdik" diyen Raffensperger, "Çoğunlukla o konuştu biz dinledik" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Georgia'daki seçim kurulundaki tek Demokrat Partili üye David Worley de Raffensperger'dan Trump'ın seçim yolsuzluğu talebinde bulunup bulunmadığına dair inceleme başlatılması için girişimde bulunmasını istedi.

Kasım ayındaki seçimlerde Joe Biden'a karşı başkanlık yarışını kaybeden Trump, seçim hilesi yapıldığını iddia ediyor. Eyaletler ve federal düzeyde yapılan birçok inceleme, ayrıca mahkemeye taşınan birçok iddia Trump'ın aleyhine sonuçlandı, iddiaların desteksiz olduğu tespit edildi.

Biden, Georgia'da Trump'ı 12 bin oy farkı ile geride bırakmış, bu sonuç daha sonra yeniden yapılan sayımlarda da tescil edilmişti. Biden'ın Georgia eyaletini kazanması, o ana dek başabaş giden seçim yarışında ibreyi Trump'ın aleyhine çevirmişti.

Biden'ın başkanlığını tanımama girişimi

Trump'a bir darbe de kendisine yakın olan Senatör Tom Cotton'dan geldi. Cotton, bir grup Cumhuriyetçi senatörün Biden'ın zaferine karşı Kongre'de başlatmayı planladıkları girişime katılmayacağını açıkladı.

11 Cumhuriyetçisenatör, Biden'ın seçim galibiyetinin resmen tanınmaması için Kongre'de direneceklerini bildirmişti. Senatörler, Çarşamba günü yapılacak oturumda seçim sonuçlarını on gün boyunca inceleyecek bir araştırma komisyonu kurulmasını sağlamaya çalışacak. Tom Cotton, bunun Kongre'nin yetkisi dahilinde olmadığını belirtti.

Reuters / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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