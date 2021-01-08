Trump'ın Başkomutanlık Yetkilerine Sınır mı Geliyor?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevdeki son günlerinde saldırı başlatma ya da nükleer saldırı emri vermesinin engellenmesi amacıyla Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirtti.

Pelosi Demokrat Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, “Bu sabah istikrarsız bir başkanın askeri bir çatışma başlatma ya da kodlara erişim sağlayarak nükleer saldırı emri vermesinin engellenmesi için alınması mümkün olan önlemleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştüm. Bu dengesiz Başkan’ın durumu daha tehlikeli hale gelemez. Amerikan halkını onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden geleni yapmalıyız’’ diye yazdı.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin sözcüsü de görüşmeyi doğruladı. Sözcü, görüşme isteğinin Pelosi'den geldiğini ve Milley'nin görüşmede Pelosi'nin, "nükleer komuta yetkisi süreciyle ilgili sorularını yanıtladığını" belirtti.

Pelosi mektubunda şu ifadelerle de Cumhuriyetçiler’e çağrıda bulundu:

“50 yıl önce Kongre’deki Cumhuriyetçiler yıllarca haydut başkanlarına olanak tanıdıktan sonra Başkan Nixon’a artık gitme zamanının geldiğini söylemişti. Bugün Başkan’ın tehlikeli ve kışkırtıcı adımlarının ardından Kongre’deki Cumhuriyetçiler bu örneği takip etmeli ve Başkan Trump’ı derhal görevden ayrılmaya çağırmalıdır. Başkan görevden isteyerek derhal ayrılmazsa, Kongre harekete geçecek’’

