HABER

Trump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump iç güvenlik bakanlığı görevini vekaleten Chad Wolf’un üstleneceğini açıkladı.

Trump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli oldu

Wolf, Trump’ın görev süresi içindeki beşinci iç güvenlik bakanı olacak.ABD Başkanı Donald Trump, Kevin McAleenan'dan boşalacak iç güvenlik bakanlığı görevine vekaleten Chad Wolf'u getirdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, daha önce geçici olarak bu görevi üstlenen McAleenan'ın 11 Kasım'da görevi bırakacağını duyurdu. Nisan ayında ilk kez bu mevkiye aday gösterilen McAleenan'ın istifası geçen ay kamuoyuna açıklanmıştı.

Müstakbel iç güvenlik bakanı Wolf, bakanlığın strateji ve planlama birimine başkanlık ediyordu. Wolf, Ocak 2017'de ABD başkanlığı görevine başlayan Trump’ın görev süresi içindeki beşinci iç güvenlik bakanı olacak.

Trump'a gazeteciler sürekli vekaleten görevi devralan bakanlar atamanın bir sorun yaratıp yaratmadığını sordu. Trump soruya "Vekaleten olmasını seviyorum. Bana bir esneklik sağlıyor" yanıtını verdi.

ABD'de bakanlık, büyükelçilik ve bazı üst düzey hükümet görevlilerinin ABD Senatosu'nun çoğunluğu tarafından onanması gerekiyor. Vekaleten göreve getirilen bakanlar ise Senato tarafından onanmış bir bakanın tam yetkilerine sahip değil.

ABD hükümetinin üçüncü büyük bakanlığı olan iç güvenlik bakanlığı 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından kurulmuştu. Birçok hükümet biriminin bir araya getirildiği dev bakanlığın yaklaşık 240 bin çalışanı var. Trump’ın yasadışı göçle mücadelesinde kilit rol oynayan bakanlık bünyesinde Gümrük ve Sınır Koruma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), Vatandaşlık ve Göç Servisleri gibi çeşitli birimler yer alıyor. Ayrıca Sahil Güvenlik, Gizli Servis, doğal afetlere hazırlık, koordinasyon ve destekten sorumlu Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) gibi birimler de bakanlığa bağlı.

dpa, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
KKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldüKKTC'de yürek yakan kaza; polis memuru ile eşi trafik kazasında öldü
Cem Özdemir aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldıCem Özdemir aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke çekildiğini duyurdu

Beto O'Rourke yarıştan çekildiğini duyurdu

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu o üsse geri döndü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.