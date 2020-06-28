Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin sesli bir şekilde "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

Söz konusu ifade, beyazların üstünlüğünü savunanlar tarafından kullanılıyor.

Olay, Florida eyaletindeki bir miting sırasında yaşandı.

Videoda, Trump destekçilerinin ve karşıtlarının birbirlerine küfür ettikleri duyuluyor.

ABD Başkanı Trump, ırk konusundaki tansiyonu artırdığına dair suçlamaları kabul etmiyor.

Tepkilerin ardından Trump paylaşımını sildi. Tweet'te, Trump mitingine katılanlara teşekkür ediyor ve "Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe (rakibi Joe Biden'ı kastediyor) postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" yazıyordu.

Beyaz Saray olayla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın videodaki "White Power" (Beyazların Gücü) ifadesini fark etmediğini söyledi.

ABD'deki tek siyah Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, CNN'e verdiği röportajda videoyu "saldırgan" bulduğunu söyledi ve "Hiç şüphe yok ki bunu retweet etmemeliydi ve silmeli" dedi.