HABER

Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayının ismi onay için Senato'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 02:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir boş olan BM daimi temsilciliğine getirmek istediği Kelly Knight Craft'ın ismi onay için Senato'ya gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir boş bulunan Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliğine getirmek istediği Kelly Knight Craft'ın ismi onay için Senato'ya gönderildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada Büyükelçisi görevinde iken BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Craft'ın isminin onay için Senato'ya gönderildiği bildirildi.

Trump, daha önce bu görevi yürüten Nikki Haley'nin geçen yıl sürpriz istifasının ardından eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstermişti.

Nauert, uygun çalışma vizesi olmayan bir dadı çalıştırdığı iddialarının basına yansımasının ardından, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmiş ve Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden de istifa etmişti.

Trump, bunun üzerine şubat ayında BM Daimi Temsilciliğine Kelly Knight Craft'ı aday göstermişti.

Nikki Haley'nin istifasının ardından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin 4 aydır boş olması, Trump'ın sık sık eleştirdiği BM'yi ve çok uluslu uluslararası sistemi önemsemediği şeklinde yorumlanıyor.

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!
Yangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeği itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan anne, baba ve 2 aylık bebeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Daimi Temsilcisi adayı Donald Trump Kelly Knight Craft

En Çok Okunan Haberler

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması!

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması!

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı

Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!

Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.