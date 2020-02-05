Trump’ın Bugün Senato’da Aklanması Bekleniyor

Başkan Donald Trump hakkında Eylül ayından bu yana Kongre’de devam eden azil süreci bugün Senato’da yapılacak oylamayla son bulacak. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki oylamanın Trump’ın aklanmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Trump’ın görevini kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasını engellemekten suçlu bulunup bulunmayacağının belirleneceği oylama Türkiye saati ile gece yarısı 12.00’de yapılacak. Azil soruşturması Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump hakkındaki iki suçlamayı 18 Aralık’ta kabul etmişti. Trump bugüne kadar Senato’da azil yargılamasına tabi olan sadece üçüncü ABD başkanı oldu. Bugünkü oylama tarihi nitelik taşısa da sonucu şimdiden belli gibi görünüyor. Trump’ın suçlu bulunarak görevden alınması için 100 üyeli Senato’da üçte ikilik çoğunluğun buna destek vermesi gerekiyor. Senato Cumhuriyetçiler 53 sandalyeye sahip ve hiçbiri Trump’ın suçlu bulunması gerektiği yönünde bir beyan vermedi. ABD’nin 45’inci başkanı olan Trump, hakkındaki iki suçlamadan herhangi birinden suçlu bulunursa görevini yardımcısı Mike Pence’e devretmek zorunda kalacak.

Bazı senatörler oylama öncesinde söz alarak kararlarının gerekçelerini anlattı. Merak edilen sorulardan biri, Demokrat senatörler arasında Trump’ın aklanması yönünde oy kullanarak parti çizgisinden sapan herhangi birilerinin olup olmayacağı. Bu kişilerden biri olabileceği ihtimali dile getirilen isimlerden biri güçlü Cumhuriyetçi tabana sahip Alabama eyaletinin Demokrat Partili senatörü Doug Jones’du. Kasım ayında Senato’ya yeniden seçilmek için yarışacak olan Jones, bugün yaptığı açıklamada, Trump’ın her iki azil herekçesinden de suçlu bulunması yönünde oy kullanacağını belirtti. Jones, ‘’Uykusuz geçen birçok gecenin ardından, Başkan’ı hem görevi suistimal hem de Kongre’nin çalışmasını engellemekten suçlu bulmak için yeterli kanıtın bulunduğu kararına üzülerek vardım’’ dedi. Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ise, ‘’Umarım 2016 seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Demokrat dostlarımız bu yargılamanın sonucunu artık kabul ederler’’ ifadesini kullandı. Demokratlar’ın ikinci bir azil soruşturması başlatmayacağını umduğunu da kaydeden Cornyn, ‘’Ülkemizi bir araya getirme, bizi bölen yaraları iyileştirmenin zamanı’’ mesajını verdi.