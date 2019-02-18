Trump'ın Çağrısı Almanya'da Tartışma Yarattı

Başkan Donald Trump'ın Suriye'de YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısı Alman siyasetini böldü. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı IŞİD'lilerin Almanya'ya getirilmesinin çok zor olduğunu belirtti. Alman vatandaşı IŞİD’lilerin ülkeye geri dönme hakkı olduğunu söyleyen Maas, ancak Suriye'deki şartlar altında tutukluların vatandaşlık bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme imkanı bulunmadığını öne sürerek, bu prosedür için bilgi ve ceza kovuşturmasının gerektiğini, Suriye’de bunun da imkansız olduğunu belirtti.

Fransız ve İngiliz yetkililerle konuyu ele alacaklarını ve ortak bir tavır belirleyeceklerini aktaran Maas, IŞİD’lilerin Almanya’ya derhal mahkemeye çıkarılmasının garantiye alınması ve gözaltında tutulmaları halinde geri dönüşlerinin gerçekleşebileceğini, ancak tüm bu sürecin uygulamada "fevkalade zor olduğunu" bildirdi.

Hristiyan Demokrat CDU’nun dış politika sözcüsü ve Federal Parlamento Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Başkan Trump’ı eleştirerek, "Amerikan Başkanı'nın istekleri, söylem ve içerik olarak yapıcı değil. Eğer sorunu çözmek istiyorsak, sorumluluğu diğerlerine yüklemek yerine, birlikte hareket etmemiz gerekir" dedi.