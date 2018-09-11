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Trump'ın çevresine güveni azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, New York Times'da yayınlanan imzasız yazının ardından babasının çevresine olan güveninin azaldığını belirtti - Donald Trump Jr: - “Güvendiği isimler var fakat olmasını istediğimden çok daha az"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın New York Times gazetesinde, “Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı isimsiz makalenin ardından çevresine güveninin azaldığı bildirildi.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, imzasız yazının Beyaz Saray içerisinde güven sorunu yarattığını ifade etti.

Babasının Beyaz Saray’da en çok güvendiği ismin sorulması üzerine Trump’ın büyük oğlu, babasının çevresine olan güveninin azaldığını belirterek, “Güvendiği isimler var fakat olmasını istediğimden çok daha az.” dedi.

Trump’ın oğlu, Beyaz Saray’da kardeşi İvanka Trump ve eşi Jared Kushner’in de görev yaptığına dikkat çekerek, bu isimlerin babasının güveneceği isimler olduğuna vurgu yaptı.

Donald Trump Jr, “Çevresindeki herkese güvenebilse işlerin halledilmesi çok daha kolay olurdu. Bu utanılacak bir durum.” diye konuştu.

New York Times’da "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin, Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

Makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu; Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti.

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