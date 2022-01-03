Trump’ın Çocukları İfadeye Çağrıldı

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukları Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump’ı, eski başkanın şirketleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifade vermek üzere mahkemeye çağırdı.

Eyalet Başsavcısı Letitia James’in ofisinden Trump’ın çocuklarına iletilen mesajı içeren dosya, Manhattan’deki bir eyalet mahkemesinden bugün açıklandı. Dosyada, soruşturma altındaki Trump Organization ve Trump ailesinin, New York Başsavcısı James’in avukatlarının Trump’ı ve çocuklarını sorgulamasının önüne geçilmesi için ilgili hakime yasal dilekçe vermeyi planladığı da belirtildi.

Yargı karşısındaki Trump ailesi üyeleri ve şirket yetkilileri Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

Trump Organization şirketinin başkan yardımcısı ve Trump’ın oğlu Eric Trump 2020 yılı Ekim ayında James’in ofisi tarafından sorguya çekilmişti.

Babası 2016 yılında ABD başkanı seçilmeden önce Trump Organization için çalışan Ivanka Trump, eski Başkan Trump’ın başkanlığı boyunca Beyaz Saray’da üst düzey danışman olarak görev yaptı. Ivanka Trump’ın erkek kardeşi Donald Jr. ise bir taraftan ailenin şirketindeki görevine devam ederken bir taraftan da babasının başkanlığını destekleyici nitelikte eylemlerde bulundu.

New York Başsavcılığı’nın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü soruşturmada, Trump Organization şirketinin, bankalardan kredi alabilmek için bünyesi altındaki gayrimenkullerin değerini sahte beyan ile yüksek gösterip göstermediği araştırılıyor. Şirket aynı zamanda vergi mükellefiyetini düşürmek için bazı gayrimenkullerin değerini olduğundan az göstermekle suçlanıyor.

Davaya dahil olan gayrimenkuller arasında, New York’un Westchester İlçesi’ndeki Seven Springs Estate ve Chicago’daki Trump International Hotel de yer alıyor.

Sözkonusu dava, Manhattan’daki bölge savcılığı tarafından yürütülen soruşturmadan bağımsız olarak açıldı ancak Başsavcı James bölge savcılığının davasına da geçen yıl Mayıs ayında müdahil oldu.

Geçen hafta, 12 yıldır Manhattan bölge savcısı olarak görev yapan Cyrus Vance’in yerine gelen savcı Alvin Bragg, CNN haber kanalına geçen ay verdiği röportajda, Vance’den devraldığı davayla yakından ilgileneceğini, davaya bakan kıdemli avukatların görevlerine devam etmelerini istediğini söylemişti.

Eski Başkan Trump, Demokratlar’ın yargıya partizanca yaklaştığı gerekçesiyle, geçen ay New York’un başkenti Albany’deki bir federal mahkemede, James’e karşı dava açtı.

