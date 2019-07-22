‘Trump’ın Cumhuriyetçi Senatörleri Türkiye Konusunda İkna Etmesi Zor’

ABD, Türkiye’nin Rus yapımı füze savunma sistemi S-400’leri teslim almaya başlamasının ardından Ankara’yı üretici ortağı olduğu F-35 programından çıkarılması sürecini başlattı. Ancak Rus savunma sanayi ya da istihbarat sektörleriyle önemli düzeyde iş yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören CAATSA (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamındaki olası yaptırımlar konusunda henüz bir karar açıklanmış değil.

Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı toplantıdan beklentileri VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Ünlühisarcıklı, Kongre’nin Türkiye’ye yaptırım konusunda kararlı olduğunu, bu nedenle Trump’ın Türkiye’ye muafiyet tanıma konusunda Cumhuriyetçi senatörlerin desteğini almasının çok olası olmadığını söyledi.

Başkan Donald Trump Salı günü ABD saatiyle öğleden sonra 16.00’da (Türkiye saatiyle 23.00’te) bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türkiye’ye yönelik olası yaptırımlar konusunu görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Türkiye ile yaşanan S-400 krizinde her fırsatta Obama yönetimini hatalı bulduğunu söyleyen ve bu anlamda Türkiye’nin tezlerine destek veren Başkan Trump yarın (Salı) Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelecek. Türkiye’ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasına sıcak bakmadığı anlaşılan Trump’ın üzerinde yoğun bir Kongre baskısı var.

“Mümkün olan en uygun zamanlama ve en hafif içerikte bir yaptırım paketi”

Trump’ın “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını kabullendiyse de Türkiye’yi CAATSA yaptırımına muhatap etmek istemediğini” belirten Amerikan Alman Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı bununla birlikte “Türkiye’ye yaptırım konusunda her iki siyasi partinin görüş birliği içinde olduğu çok kararlı bir Kongre olduğunu” vurguladı.

Ünlühisarcıklı, Trump’ın Türkiye’ye yaptırımlardan muafiyet tanımak için yeterli manevra alanı olup olmadığı sorusunu ve öne çıkan en güçlü olasılığı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yarınki toplantıda Trump’ın Türkiye’ye muafiyet tanıma konusunda Cumhuriyetçi senatörlerin desteğini alabilmesi çok olası değil. Tam tersine Cumhuriyetçi senatörlerin Türkiye’ye muafiyet tanınması durumunda, Kongre’nin Türkiye’ye yaptırım konusunda inisiyatifi ele alacağı ve belki de çok daha ağır bir yaptırım paketini Trump’ın veto edemeyeceği bir çoğunlukla yasalaştıracağı konusunda Trump’ı uyarması beklenebilir. Bu durumda Trump Kongre’yi karşısına almak ve belki de bir anayasa krizi tartışması başlatmak pahasına Türkiye’ye muafiyet tanıyıp sonuçta Türkiye’yi daha ağır yaptırımlara muhatap etmek yerine, mümkün olan en uygun zamanlama ile ve mümkün olan en hafif içerikte bir yaptırım paketini uygulaması en güçlü olasılık.”