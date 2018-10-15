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Trump’ın Dalga Geçtiği Senatör’den DNA Testli Yanıt

15.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çakma Pocahontas” diyerek dalga geçtiği Kongre üyesi Elizabeth Warren, yanıtını DNA testi ile verdi. Demokrat Partili Senatör Warren, Kızılderili yani Amerika yerlileri soyundan geldiğini ispatladı

Trump’ın Dalga Geçtiği Senatör’den DNA Testli Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çakma Pocahontas” diyerek dalga geçtiği Kongre üyesi Elizabeth Warren, yanıtını DNA testi ile verdi. Demokrat Partili Senatör Warren, Kızılderili yani Amerika yerlileri soyundan geldiğini ispatladı.

Massachusetts senatörünün paylaştığı DNA testi, Amerika yerlileri kimliğinin 10 nesil kadar geriye gittiğini gösterdi.

Stanford Üniversitesi’nden konunun uzmanı Carlos D. Bustamante’nin yaptığı DNA analizine göre, Elizabeth Warren’ın soyu çoğunlukla Avrupa’yı işaret etse de, aile ağacında yerli Amerikalı bir kol da var ve 1700’lü yıllara kadar uzanıyor.

Başkan Donald Trump, seçim kampanyalarında Warren’a ismi bilinen yerli Amerikalılardan Pocahontas ismini takmış ve “Eğer DNA testini yaparsan, istediğin kuruma 1 milyon dolar bağış yapacağım” demişti.

Warren ise son yaptığı açıklamada, “Aile geçmişimin bir ABD Başkanı tarafından ırkçı siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını hiç beklemiyordum” dedi.

DNA sonuçlarını paylaşması Demokrat senatörün, 2020’de Trump’ın karşısına başkan adayı olarak çıkmasının bir ön çalışması olarak da yorumlanıyor.

Pocahontas, 1500’lerin sonunda doğan bir yerli Amerikalıydı. İngiltere ile kabilesi arasındaki savaşın bitmesinde ve ticari ilişkilerde önemli rol oynadı. 1995’te Disney, bir animasyon filmiyle hayatını bir aşk hikayesi gibi sunarak, Pocahontas’i tüm dünyada bilinir kıldı.

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