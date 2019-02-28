Trump'ın damadı Erdoğan'a Ortadoğu barış planını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ile görüştü. Aynı zamanda Trump'ın damadı olan Kushner ile Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşmede ağrılıklı olarak İsrail-Filistin sorunu ele alındı. Bir süredir Ortadoğu turunda olan Kushner, Washington'un hazırladığı İsrail ile Filistin arasındaki soruna çözüm öngören planına destek istedi. Kushner'in barış planının detaylarının İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimlerin ardından açıklaması bekleniyor.

Kushner'in ifadesine göre plan, sınırlar gibi nihai sonuç bekleyen meselelere çözüm öngörüyor ve iki tarafın da ödün vermesini gerektiriyor. Bağımsız Filistin devletinin çözüm planı dahilinde olup olmadığını açıklamayan Kushner, planın Filistinlilere birçok ekonomik fırsat yaratacağını savunuyor.

Yaklaşık iki saat süren görüşmeye Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Albayrak, Kushner ile yaptığı başbaşa görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.