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Trump'ın damadı Erdoğan'a Ortadoğu barış planını anlattı

28.02.2019 03:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner arasında Ankara'daki görüşmede, Washington'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm öngören planı ele alındı.

Trump'ın damadı Erdoğan'a Ortadoğu barış planını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ile görüştü. Aynı zamanda Trump'ın damadı olan Kushner ile Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşmede ağrılıklı olarak İsrail-Filistin sorunu ele alındı. Bir süredir Ortadoğu turunda olan Kushner, Washington'un hazırladığı İsrail ile Filistin arasındaki soruna çözüm öngören planına destek istedi. Kushner'in barış planının detaylarının İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimlerin ardından açıklaması bekleniyor.

Kushner'in ifadesine göre plan, sınırlar gibi nihai sonuç bekleyen meselelere çözüm öngörüyor ve iki tarafın da ödün vermesini gerektiriyor. Bağımsız Filistin devletinin çözüm planı dahilinde olup olmadığını açıklamayan Kushner, planın Filistinlilere birçok ekonomik fırsat yaratacağını savunuyor.

Yaklaşık iki saat süren görüşmeye Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Albayrak, Kushner ile yaptığı başbaşa görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.

Kusher ve beraberindeki heyet Ankara'dan önce barış planını Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililere anlatmıştı.

Veliaht Prens Selman'la görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kushner'ın Salı günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasında "giderek artan işbirliğinin" ve Ortadoğu barış planının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, bütün bölgenin gelişimine katkı sağlayacak ekonomik yatırımların görüşüldüğü belirtildi.

Kushner ve Prens Selman arasındaki görüşme Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleşen ilk yüzyüze görüşme oldu. Prens Selman'ın Kaşıkçı suikastinde parmağı olduğu iddiaları gündeme gelirken, pek çok ülke ABD'yi Riyad yönetimine karşı yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

AP,rtr,AFP

© Deutsche Welle Türkçe

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