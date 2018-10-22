Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Şu anda, yönetim olarak gerçekleri araştırma safhasındayız. Ulaşabildiğimiz kadar çok şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Daha sonra hangilerinin güvenilir olup olmadığını belirleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Kushner, CNN'in ara seçimlere iki hafta kala düzenlediği CITIZEN konferansının açılış töreninde, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kushner, "Şu anda, yönetim olarak gerçekleri araştırma safhasındayız. Ulaşabildiğimiz kadar çok şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Daha sonra hangilerinin güvenilir olup olmadığını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamaya ihtiyatla yaklaştıklarına değinen Kushner, "Başkan Trump'ın ABD'nin iyiliğine odaklandığını düşünüyorum. Nelerin bizim stratejik çıkarlarımıza olduğunu, nerede ortak çıkarlarımız olduğunu..." yorumunu yaptı.