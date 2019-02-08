KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere bu ayın sonlarında Körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt'le ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına ekonomik destek kapsamında, bu ayın ilk yarısından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek.

Kushner'in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Varşova'da düzenlenmesi planlanan Orta Doğu konferansında bir araya gelmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

- "Planın ekonomik kısmı görüşülecek"

Haberde, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, "Kushner'in Arap yetkililerle, Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisine büyük yatırımlar yapılmasını gerektirecek 'Yüzyılın Anlaşması' planının iktisadi kısmıyla ilgili görüşmeler yapmasının beklendiğini" ileri sürdü.