Trump'ın damadından tartışmalı Ortadoğu planı

Kushner 50 milyar dolarlık destek paketinin siyasi çözüm için ön koşul olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner uzun zamandır beklenen Ortadoğu barış planının mali ayrıntılarını Bahreyn'de düzenlenen konferansta açıkladı. Kushner özel yatırım ve bölge hükümetlerinden destek ile kötü durumdaki Filistin ekonomisini canlandırmayı hedefleyen ve “yüzyılın fırsatı” diye tanımladığı 50 milyar dolarlık paketi tanıttı.

"Filistinlilere doğrudan mesajım: Geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratanların söylediğinin aksine, Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi” diyen Kushner, doğru bir şekilde uygulanması durumunda paketin Filistinlilere daha iyi, daha itibarlı ve başarılı bir gelecek sağlayabileceğini söyledi.

Kushner Filistinlilerin siyasi çözüm konusundaki çağrısına “Daha önce çözülememiş siyasi sorunların çözümü için bir ekonomik patika üzerinde anlaşmak gerekli bir ön koşuldur” şeklinde konuştu.

Filistin'de protestolar düzenlendi

Filistinli ve İsrailli yetkililer Bahreyn'deki konferansa katılmadı. Kushner paketini Arap maliye bakanları ve uluslararası finans kurumlarının yetkililerine ve küresel yatırımcılara anlattı.