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Trump’ın Danışmanı: ‘Bir Kadın Restoranda Bana Saldırdı’

08.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, geçen yıl başkent Washington yakınlarındaki bir restoranda kızının önünde bir kadının saldırısına uğradığını iddia etti

Trump’ın Danışmanı: ‘Bir Kadın Restoranda Bana Saldırdı’

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, geçen yıl başkent Washington yakınlarındaki bir restoranda kızının önünde bir kadının saldırısına uğradığını iddia etti.

Mahkemeye kayıtlarına göre, Maryland eyaletinden 63 yaşındaki Mary Elizabeth Inabinett geçen Kasım ayında ikinci derecede saldırı ve kamu düzenini bozan davranışla suçlandı. Inabinett’in ilk duruşmasının 29 Mart’ta yapılması öngörülüyor.

Conway polise verdiği ifadede, geçen Ekim ayında Bethesda semtindeki bir Meksika restoranında katıldığı bir doğum günü partisinde birisinin arkadan omuzlarını kavradığını ve kendisini sarsmaya başladığını hissettiğini söyledi. İfadeye göre, kadın Conway’a hitaben “yazıklar olsun sana” ve Conway’ın siyasi görüşleriyle alakalı olduğu düşünülen diğer ifadelerle tepki gösterdi.

Inabinett’ın avukatı William Alden McDaniel yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin, halka açık bir mekanda kamuoyunca bilinen bir kişi hakkında anayasada öngörülen “kişisel görüşlerini ifade etme” hakkını kullandığını savundu. McDaniel, müvekkilinin Conway’e saldırmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyeceğini belirtti.

Avukat McDaniel, “Davadaki gerçekler Sayın Conway’in anlattıklarının yanlış olduğunu gösterecek” dedi.

Conway ise CNN’e verdiği mülakatta, ortaokula giden kızının ve onun bazı arkadaşlarının yanında ayakta dururken bir kadının kendisini sallamaya başladığını, o sırada “acaba birisi beni kucaklıyor mu” diye düşündüğünü, fiziksel teması “tuhaf” ve “biraz agresif” bulduğunu, o nedenle arkasını dönüp kim olduğuna baktığını anlattı.

Conway, “Dengesiz biriydi, kontrolunu kaybetmişti. Tüm yüzü korku ve öfkeyle doluydu. Yanımda kızım vardı. Bu davranışın bedelini ödemeli çünkü kimseye dokunmaya hakkı yok” diye konuştu.

Restoranın müdürü de polise ifadesinde, Conway’e çıkışan kadının salondan zorla çıkarılmak zorunda kaldığını söyledi. Conway de polise, kadının restorandan atılmadan önce 8 ila 10 dakika boyunca kendisine bağırdığını ve hareketler yaptığını belirtti.

Conway’in olayda yara almadığı, kadının da polis olay yerine vardığında restoranı terketmiş olduğu ancak personelin polise şüpheliyi tarif ettiği, Conway’in kızının da polise kısa bir video klip ve fotoğraf verdiği kaydedildi.

Conway, Başkan Donald Trump’la olay meydana geldikten çok sonra konuştuğunu, Trump’ın kendisine “İyi misin? Kızın iyi mi? Diğer kızlar iyi mi?” diye sorduğunu anlattı.

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