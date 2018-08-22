Trump'ın danışmanı: Brunson serbest bırakılırsa kriz sona erer

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Ankara'nın papaz Andrew Craig Brunson’ı serbest bırakması halinde Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin sona ereceğini söyledi. Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti papaz Brunson’ı serbest bırakmamakla büyük hata yaptı” dedi.

Bolton, “Eğer Türkiye NATO müttekifi ve Batı’nın bir parçası olarak doğru şeyi yapar ve papaz Brunson'u koşulsuz olarak serbest bırakırsa, bu kriz hemen sona erer” şeklinde konuştu.

ABD'nin Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayıp sorgulamayacağı yönündeki bir soruya ise Bolton “Bu şu anda konu değil. Biz papaz Brunson ile Türk hükümetinin hukuka aykırı bir şekilde tuttuğu Amerikalılara odaklandık ve bu meselenin çözümünü bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Katar'ın mali desteği "yetersiz olacak”

Trump’ın ulusal güvenlik danışman Bolton, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım planlarına ilişkin bir soruyu da “Kanımca, taahhüt edilen yatırımın Türk ekonomisine etkisi tamamen yetersiz olacak. Bu kuşkusuz faydalı olmayacak, ama yine de verilen tahaahüdün nasıl gelişeceğini görmek lazım” sözleriyle yanıtladı.