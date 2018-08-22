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Trump'ın danışmanı: Brunson serbest bırakılırsa kriz sona erer

22.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, papaz Brunson’ın serbest bırakılması halinde Ankara ile Washington arasındaki krizin sona ereceğini söyledi.

Trump'ın danışmanı: Brunson serbest bırakılırsa kriz sona erer

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Ankara'nın papaz Andrew Craig Brunson’ı serbest bırakması halinde Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin sona ereceğini söyledi. Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti papaz Brunson’ı serbest bırakmamakla büyük hata yaptı” dedi.

Bolton, “Eğer Türkiye NATO müttekifi ve Batı’nın bir parçası olarak doğru şeyi yapar ve papaz Brunson'u koşulsuz olarak serbest bırakırsa, bu kriz hemen sona erer” şeklinde konuştu.

ABD'nin Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayıp sorgulamayacağı yönündeki bir soruya ise Bolton “Bu şu anda konu değil. Biz papaz Brunson ile Türk hükümetinin hukuka aykırı bir şekilde tuttuğu Amerikalılara odaklandık ve bu meselenin çözümünü bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Katar'ın mali desteği "yetersiz olacak”

Trump’ın ulusal güvenlik danışman Bolton, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım planlarına ilişkin bir soruyu da “Kanımca, taahhüt edilen yatırımın Türk ekonomisine etkisi tamamen yetersiz olacak. Bu kuşkusuz faydalı olmayacak, ama yine de verilen tahaahüdün nasıl gelişeceğini görmek lazım” sözleriyle yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında "casusluk” suçlamasıyla tutuklanan ve İzmir'de ev hapsinde tutulmak şartıyla tahliye edilen papaz Brunson'ın derhal serbest bırakılıp ABD'ye dönmesini talep ediyor. Brunson’ın serbest bırakılmaması üzerine ABD Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. ABD Başkanı Trump, 10 Ağustos'ta verdiği talimatla Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı almıştı.

ABD ile Türkiye arasında tırmanan diplomatik kriz, Türkiye'deki döviz kurlarına yansıyor. Son haftalarda Türk Lirası değer kaybederken dolar rekor seviyelere ulaştı.

Türk Lirası’nın değer kaybettiği dönemde, Ankara’yı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Tani'nin ile Recep Tayyip Erdoğan yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtilmişti.

rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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