Trump’ın Danışmanı ve Damadı Kushner Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve kidemli danışmanı Jared Kushner ile görüşüyor.

Kushner, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşliğinde bugün Ankara’ya geldi. Kushner, Erdoğan’ın günlük programı çerçevesinde saat 15.00’de görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan paylaşılan fotoğraflarda, görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı görüldü.

Kushner’in de yer aldığı ABD heyeti, İsrail-Filistin arasında yeni barış planı sürecini yürütmek amacıyla bölge ülkelerinde nabız yoklamak amacıyla bölge ülkelerini ziyaret ediyor. Kushner de bu tur kapsamında bugün Ankara’yı ziyaret ediyor. Erdoğan’ın Kushner’le görüşmesinde, bu nedenle Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

