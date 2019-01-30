Trump’ın danışmanından Türkiye açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin Washington’la tam işbirliği yapmadıkça Suriye’de herhangi bir askeri eylemde bulunmasını istemediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bolton, Türkiye’nin Washington’la tam işbirliği yapmadığı sürece Suriye’de herhangi bir askeri operasyonda bulunmasını istemediklerini söyledi. Bolton, ayrıca "Türkiye’nin Kürtleri korumak için güvence vermesi durumunda" ABD’nin güçlerini Suriye’den çekeceğini söyledi. Bolton, bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi olduğunu da ifade etti.
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