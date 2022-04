"Trump'ın Darbe Girişimine Odaklanacağız"

Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu’nun Demokrat Partili üyesi Jamie Raskin, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Trump'ın geçen yılın başındaki ikinci azil soruşturmasını da yürütmüş olan Raskin, gelecek ay Kongre'de başlayacak 6 Ocak Komisyonu oturumlarının merkezinde de bu girişimin olacağını belirtti.

6 Ocak 2021'de Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin Kongre’deki tescil oturumu sırasında Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti. Trump’ın mitingdeki konuşmasından cesaret alan destekçileri, yürüyüşe geçerek ABD Kongresi'ni basmıştı.

Reuters haber ajansı, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve İngiliz Guardian gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongre'deki 6 Ocak Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiye kadar neler öğrendiğine ilişkin soruya, "Bu, Başkan tarafından, Başkan Yardımcısı (Mike Pence) ve Kongre'ye karşı 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirmek amacıyla hazırlanan bir darbeydi" dedi.

Raskin, "Olan biten her şeyi tümüyle anlatacağız. Şiddet içerikli bir ayaklanma ve darbe girişimi oldu. (tescil oturumuna başkanlık eden) Mike Pence'in hazırlanan plana uymayı reddetmesi bizi kurtardı" dedi. ABD’de başkan yardımcıları, dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden sonra seçimin galibinin aldığı oyların Kongre'deki resmi sayım ve tescil işlemine başkanlık etmekle yükümlü.

"SIKIYÖNETİM İLAN EDECEKTİ"

Demokrat Partili 6 Ocak Komisyonu üyesi Jamie Raskin, düzenlenecek oturumların, seçimlerde aldığı açık mağlubiyete rağmen iktidarda kalabilmek için, eski Başkan Trump ve yakın çevresinin attığı adımları kamuoyunun gözü önüne sereceğini kaydetti.

Raskin, baskını düzenleyenlerin Joe Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesi işlemini engellemede başarılı olmaları durumunda Trump'ın "başkanlığı ele geçirmeye hazır olduğunu" ve büyük olasılıkla sıkıyönetim ilan edeceğini savundu.

Raskin, "Ülkemizde darbelerle çok fazla deneyimimiz yok. Darbeyi, bir başkana karşı yapılan girişim olarak düşünürüz" dedi.

Ancak Raskin, 6 Ocak 2021'in farklı olduğunu çünkü orduyu ya da başkana saldıran bir başka unsuru içermediğini kaydetti ve "Siyaset bilimciler bu durumu 'öz darbe' darbe olarak değerlendiriyor. Kaybetme korkusu içindeki bir başkan, anayasal süreci devirme girişiminde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Raskin, komisyonun Donald Trump ya da Mike Pence'in ifadesine başvurup başvurmama konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

Raskin'in açıklamalarının sadece kendi görüşleri mi olduğu ya da özel komisyonda yer alan iki Cumhuriyetçi yedi Demokrat Partili diğer Kongre üyelerinin görüşlerini de mi yansıttığı net değil.

KAMUOYUNA AÇIK OTURUMLAR MAYIS’TA BAŞLAYABİLİR

6 Ocak'taki baskında dört kişi yaşamını yitirmişti. Baskıncılarla mücadele eden Kongre'de görevli bir polis memuru, şiddet eylemlerinin ertesi günü hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 800 kişi, saldırıyla bağlantılı olmakla suçlandı.

Demokrat Partililer'in 6 Ocak Kongre baskınıyla sonuçlanan olayları incelemek üzere oluşturduğu Temsilciler Meclisi komisyonu, baskına ilişkin 100 binden fazla belge topladı. Soruşturmacılar, 800'den fazla kişiyle görüşmeler yaptı.

Komisyon, kurulmasından kısa süre sonra, baskın sırasında dövüldüklerini ve ırkçı sözlerle aşağılandıklarını kaydeden dört Kongre polis memurunun ifadelerine başvurulduğu ilk oturumunu düzenlemişti.

Komisyonun başkanı Bennie Thompson, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyuna açık oturumların Mayıs ayında başlamasını beklediğini söylemişti.

TRUMP DARBE İDDİALARINI YALANLIYOR

Kongre baskını, Trump'ın geniş kapsamlı hilelerle seçimin çalındığı iddialarını aylarca sürdürmesinin ardından yaşanmıştı. Trump, çok sayıda mahkeme kararına, Adalet Bakanlığı açıklamasına ve Cumhuriyetçi Partililer'in gözetiminde yapılan yeniden sayım işlemlerine rağmen seçimin çalındığı iddiasını sürdürüyor.

Washington Post gazetecileri Carol Leonnig ve Philip Rucker'ın ortak kaleme aldıkları ve geçen yıl Temmuz ayında yayınlanan "I Alone Can Fix It" adlı kitapta, yüksek rütbeli askeri liderlerin olası bir darbe hakkında kaygılandıkları öne sürülmüştü. Ancak Trump, hiçbir zaman bir darbe tehdidinde bulunmadığını ya da hiç kimseyle herhangi bir darbe girişimi hakkında konuşmadığını söylemişti.

Temsilciler Meclisi, eski Başkan Trump aleyhine iki kez görevden azil soruşturması açtı. İkinci soruşturma, Kongre baskınından sonra açıldı. Senato, her ikisinde de Trump'ın beraatine karar verdi. Trump, katıldığı siyasi mitinglerde, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerine yeniden katılabileceğinin işaretlerini veriyor.