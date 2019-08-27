HABER

Trump'ın DEAŞ'lıları geri gönderme teklifi belirsizliğini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerinin DEAŞ'a katılan vatandaşlarını teslim almamaları halinde "tek seçeneğin onları geri göndermek" olduğu yönündeki açıklamasını yinelemesi, ABD Başkanının aklındaki planla ilgili merak uyandırdı - YPG/PKK ve ABD'nin, elindeki 10 bin kadar yabancı DEAŞ üyesi ve ailelerinden Avrupalı olanları, hangi yolla göndereceği soru işaretine neden oldu - Beyaz Saray ve Pentagon konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor

EKİP - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine DEAŞ'lı vatandaşlarını geri gönderme konusunda yinelediği açıklamalar, 10 bin kadar yabancı terörist ve ailesinin Suriye'den hangi yolla gönderileceği konusunda merak uyandırırken, ABD'li yetkililer "tehlikeli öneri" hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Trump, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın DEAŞ'a katılmış vatandaşlarını geri almaması halinde "ABD'nin onları geri göndermekten başka çareleri kalmayacağını" söylemesi, bir kez daha bu teröristlerin akıbetini gündeme taşıdı.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu belirtiyor.

Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

Trump'ın açıklaması da 10 bin kadar yabancı terörist ve ailelerinden Avrupalı olanların hangi yolla Avrupa'ya geçirilebileceği konusunda merak uyandırdı.

- Beyaz Saray kaynakları sessiz kalmayı tercih etti

AA muhabirleri, Trump'ın dile getirdiği rota üzerindeki Türkiye gibi ülkeler için tehlike arz edebilecek önerinin detayları hakkında bilgi edinebilmek için ABD Savunma Bakanlığına ve Beyaz Saraya yönelttikleri sorular karşısında net yanıt alamadı.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, AA'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamaları üzerine herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağını belirtirken, Beyaz Saray kaynakları ise sessiz kalmayı tercih etti.

- Daha önce de gündeme getirmişti

ABD Başkanı Trump, 17 Şubat'taki açıklamasında, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere diğer kaynak ülkelere hitap etmiş ve vatandaşlarını teslim almamaları halinde "diğer alternatifin onları serbest bırakmak zorunda kalmak olduğunu" söylemişti.

Bu açıklamalar üzerine söz konusu ülkelerin konuyla ilgili isteksizlikleri ve hazırlıksızlıkları gözler önüne serilmişti.

Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrılara rağmen Batılı ülkeler, hukuk sistemlerinde bu tür suçları yargılama konusunda boşlukları kapatmak için adım atmadı.

Kaynak ülkeler, suçların sınır dışında işlenmesi, bu kişilerin DEAŞ içerisinde hangi suçları işlediğinin kanıtlanmasının zor olmasından dolayı "kısa süre serbest bırakılma risklerinin mevcut olması", "cezaevlerinde diğer mahkumları radikalleştirme ihtimalleri", "bunun önüne geçebilmek için fiziki ve ekonomik imkanların kısıtlı olması" gibi gerekçeleri öne sürerek, bu kişilerin bulundukları ülkede etkisiz hale getirilmeleri için beklemeyi seçiyor.

- YPG/PKK koz olarak kullanıyor

YPG/PKK, ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristlerin sonradan salıverilmesi için anlaşmalar yapıyor. Örgüt, Rakka'da kuşattığı DEAŞ'lılarla anlaşamaya varmış, bunların önemli kısmını Türkiye'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​

Son olarak örgüt, Kasım 2018'de DEAŞ elebaşlarından "Ebu Halit El Suri" kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakmıştı.

Koalisyon sözcülerinden Eric Pahon, bu anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadesini kullanmıştı.

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek kavgasıYaşlı çiftin minare tepesinde ekmek kavgası
İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladıİBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupalı DEAŞ'lılar Beyaz Saray DEAŞ Pentagon Trump

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

S-400 sevkiyatında yeni gelişme! Ankara!ya indi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.