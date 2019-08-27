Trump'ın DEAŞ'lıları geri gönderme teklifi belirsizliğini koruyor

EKİP - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine DEAŞ'lı vatandaşlarını geri gönderme konusunda yinelediği açıklamalar, 10 bin kadar yabancı terörist ve ailesinin Suriye'den hangi yolla gönderileceği konusunda merak uyandırırken, ABD'li yetkililer "tehlikeli öneri" hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Trump, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın DEAŞ'a katılmış vatandaşlarını geri almaması halinde "ABD'nin onları geri göndermekten başka çareleri kalmayacağını" söylemesi, bir kez daha bu teröristlerin akıbetini gündeme taşıdı.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu belirtiyor.

Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

Trump'ın açıklaması da 10 bin kadar yabancı terörist ve ailelerinden Avrupalı olanların hangi yolla Avrupa'ya geçirilebileceği konusunda merak uyandırdı.