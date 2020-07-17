"Trump'ın Destek Oranı Düşmeye Devam Ediyor"

2020 başkanlık seçimlerine dört aydan az bir süre kala, Amerikalılar’ın Başkan Donald Trump’a desteğinde düşüş gözlemleniyor. Başkan’ın siyah Amerikalı George Floyd’ın polis nezaretinde ölümü sonrası patlak veren protestoları ve pandemi süreci ile beraberinde gelen ekonomik kriz yönetimini yetersiz bulanların oranında da artış var.

USA Today gazetesi, Democracy Fund adlı sivil toplum kuruluşu ve California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesindeki Nationscape Project ortaklığında düzenlenen anketin sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yüzde 55’i Trump’ın başkan olarak icraatlerini onaylamıyor.

Nisan ayından bu yana destek oranı yüzde 7 oranında düşen ve başkanlığını onaylamayanların yüzde 5 arttığı Trump’a destek vermeye devam edenlerin oranı ise Temmuz ayında yüzde 39 olarak anket sonuçlarına yansıdı.

Corona virüsü vakalarında artış sürerken, bir taraftan da hem işsizliğin hala rekor düzeyde olması hem de ırkçılık karşıtı protestolar, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizin yönetimini daha zorlaştırdı.