Trump’ın dezenfektan açıklamasına tepki yağdı

Doktorlar bunun ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın dezenfektanlar hakkındaki önerisinin ardından doktorlar ve sağlık uzmanlarından, bu ürünlerin kullanımı konusunda uyarı geldi. Uzmanlar dezenfektanların içilmesi ya da vücuda enjekte edilmesinin ölümcül olabileceğinin altını çizdi.

Uzmanların uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 ile mücadele kapsamında hastaların vücuduna dezenfektan enjekte etme seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

"En tehlikeli ve aptalca öneri"

İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi'nden Tıp Profesörü Paul Hunter, "COVID-19'un tedavisi konusunda şu ana kadar yapılmış en tehlikeli ve aptalca öneri” dedi. Hunter, dezenfektan enjekte etmenin ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı. Hunter Trump'ın açıklaması için "Çok sorumsuzca çünkü maalesef dünya üzerinde bu saçmalığa inanarak denemek isteyenler olabilir” dedi.

Trump Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında biliminsanlarının virüsü kapan hastaların vücuduna ışık ya da dezenfektan verme seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Trump, "Böyle bir şey yapmamız mümkün mü? Enjeksiyon yoluyla temizleme gibi… Bunu denemek ilginç olabilir” demişti.