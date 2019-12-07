HABER

Trump'ın doğduğu eve alıcı bulunamıyor

07.12.2019 22:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın doğduğu ev 14 Kasım’da açık arttırmaya çıkarıldı. Ancak 5 milyon dolarlık fiyata müşteri bulunamadığı için ev geçtiğimiz günlerde piyasadan çekildi. Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940’larda inşa edilen ev bugüne kadar birçok kez el değiştirdi.

Trump'ın doğduğu eve alıcı bulunamıyor

Amerika’nın 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a taşınmadan önce New York’taki Trump Tower’da modern yaşamın tadını çıkarıyordu. Başkan’ın çocukluğunda yaşadığı New York’un Queens bölgesindeki ev ise neo-Tudor akımının mimari özelliklerini taşıyor.

Başkan Trump’ın babası Fred Trump, New York’un önde gelen gayrımenkul yatırımcılarındı. İnşa edilmesine önayak olduğu binalar bugün New York’un çehresini oluşturuyor. Bu ev de o binalardan farksız.

2016’nın sonunda Haghani Emlak şirketi evi 1 milyon 400 bin dolara, bundan iki ay sonra da 2 milyon dolara satmıştı. Şubat ayında ev yeniden piyasaya çıktı. Bu kez fiyat 5 milyon dolara çıkarıldı. Ancak Donald Trump’ın 14 Kasım’da açık arttırmaya çıkarılan evine müşteri bulunamadığı için ev geçtiğimiz günlerde piyasadan çekildi.

Evin şimdiki sahibi kimliğinin gizli kalmasını istiyor. Ancak bu kişinin başkanla bağlantısı olmadığı sanılıyor.

2017’de ev sahibi, evi, konut kiralama uygulaması Airbnb’den gecesi 725 dolara kiralıyordu. Hikayesi heyecan verici olsa da evde kalan turistler evin yaşından ve özellikle su tesisatındaki sorunlardan şikayet ediyor.

Eve ilgi gösteren tek kişiyse evi satın alıp yıkmayı teklif ediyor. Hatta sosyal medyada bir kampanya başlatarak ev için istenen 5 milyon doları halktan toplayarak evi beraber yerle bir etmek isteyen kişinin kimliği gizli tutuluyor.

Şimdilik satışı durdurulan ev beş yatak odalı, açık teraslı, şömineli ve Donald Trump’ın aile fotoğrafları ve konuşma metinleriyle dolu.

PARTNERCeren Hindistan hafızasını sildirmiş!Ceren Hindistan hafızasını sildirmiş!
ABD: 'Libya'daki İHA'mızı Rus Savunma Sistemi Düşürdü'ABD: 'Libya'daki İHA'mızı Rus Savunma Sistemi Düşürdü'
İdlib'de kanlı gün! Çok sayıda ölü ve yaralı varİdlib'de kanlı gün! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump doğduğu ev

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

İdlib'de kanlı gün! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Peter Handke: Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazara verilmesi neden tartışma yarattı?

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesi neden tartışma yarattı?

Fransa'da genel grev devam ediyor! Hayat felç oldu

Fransa’da grev hayatı felç etti

ABD Başkanı Trump'tan 'İran ile tutuklu takası'na ilişkin açıklama

Trump'tan 'İran ile tutuklu takası'na ilişkin açıklama

Eva Morales'ten flaş karar! Küba'ya gitti

Meksika'ya sığınmıştı! Flaş Küba kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.