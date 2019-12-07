Trump'ın doğduğu eve alıcı bulunamıyor

Amerika’nın 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a taşınmadan önce New York’taki Trump Tower’da modern yaşamın tadını çıkarıyordu. Başkan’ın çocukluğunda yaşadığı New York’un Queens bölgesindeki ev ise neo-Tudor akımının mimari özelliklerini taşıyor.

Başkan Trump’ın babası Fred Trump, New York’un önde gelen gayrımenkul yatırımcılarındı. İnşa edilmesine önayak olduğu binalar bugün New York’un çehresini oluşturuyor. Bu ev de o binalardan farksız.

2016’nın sonunda Haghani Emlak şirketi evi 1 milyon 400 bin dolara, bundan iki ay sonra da 2 milyon dolara satmıştı. Şubat ayında ev yeniden piyasaya çıktı. Bu kez fiyat 5 milyon dolara çıkarıldı. Ancak Donald Trump’ın 14 Kasım’da açık arttırmaya çıkarılan evine müşteri bulunamadığı için ev geçtiğimiz günlerde piyasadan çekildi.

Evin şimdiki sahibi kimliğinin gizli kalmasını istiyor. Ancak bu kişinin başkanla bağlantısı olmadığı sanılıyor.

2017’de ev sahibi, evi, konut kiralama uygulaması Airbnb’den gecesi 725 dolara kiralıyordu. Hikayesi heyecan verici olsa da evde kalan turistler evin yaşından ve özellikle su tesisatındaki sorunlardan şikayet ediyor.

Eve ilgi gösteren tek kişiyse evi satın alıp yıkmayı teklif ediyor. Hatta sosyal medyada bir kampanya başlatarak ev için istenen 5 milyon doları halktan toplayarak evi beraber yerle bir etmek isteyen kişinin kimliği gizli tutuluyor.

Şimdilik satışı durdurulan ev beş yatak odalı, açık teraslı, şömineli ve Donald Trump’ın aile fotoğrafları ve konuşma metinleriyle dolu.

