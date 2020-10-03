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Trump’ın Doktoru: “Durumu Gayet İyi”

03.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Doktoru Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. ABD Başkanı hastaneden ikinci mesajını paylaştı, teşekkür etti

Trump’ın Doktoru: “Durumu Gayet İyi”

Amerika Başkanı Donald Trump Cumartesi öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden ikinci kez mesaj paylaştı. Twitter paylaşımında kendini iyi hissettiğini, Walter Reed Hastanesi’ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ettiğini söyledi. ABD Başkanı, Salgınla mücadele son altı ayda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Washington yakınlarındaki askeri hastanede Cuma gününden beri Corona virüsü teşhisiyle tedavi edilen Amerika Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanede basın mensuplarının karşısına çıkan Beyaz Saray Doktoru Sean Conley Trump’ın sağlık durumuyla ilgili “ihtiyatlı bir iyimserliğe sahibiz ancak harika gidiyor” dedi.

ABD Başkanı’nı izleyen ekip arasında yer alan akciğer, enfeksiyon ve anestezi uzmanı doktorlarla birlikte açıklama yapan Dr. Conley Trump’ın Perşembe ve Cuma günü virüse bağlı ateş ve hafif öksürük gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Trump’a Remdesivir adlı antiviral ilaç tedavisine başlandığı ve beş gün boyunca devam edeceği kaydedildi. Dr. Sean Conley ve ekibi Trump’a bunun yanı sıra antikor tedavisi de uygulandığını ve tedavide ilk bir haftanın kritik öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Başkan Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Conley, başkanın nefes darlığı yaşamadığını, oksijen desteğine gerek duyulmadığını, vücudundaki oksijen seviyesinin yüzde 96 olduğunu belirtti. Beyaz Saray doktoru, Trump’ın akciğer ve böbrek fonksiyonlarının takip edildiğini, kolesterol ve tansiyonunun iyi durumda olduğunu açıkladı.

Öte yandan AP ve Reuters haber ajansları, bir kaynağa dayandırdıkları haberde Trump’ın son 24 saat içindeki hayati göstergelerinin endişe verici şekilde seyrettiğini, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğu iddiasına yer verdi.

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