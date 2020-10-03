Trump’ın Doktoru: “Durumu Gayet İyi”

Amerika Başkanı Donald Trump Cumartesi öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden ikinci kez mesaj paylaştı. Twitter paylaşımında kendini iyi hissettiğini, Walter Reed Hastanesi’ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ettiğini söyledi. ABD Başkanı, Salgınla mücadele son altı ayda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Washington yakınlarındaki askeri hastanede Cuma gününden beri Corona virüsü teşhisiyle tedavi edilen Amerika Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanede basın mensuplarının karşısına çıkan Beyaz Saray Doktoru Sean Conley Trump’ın sağlık durumuyla ilgili “ihtiyatlı bir iyimserliğe sahibiz ancak harika gidiyor” dedi.

ABD Başkanı’nı izleyen ekip arasında yer alan akciğer, enfeksiyon ve anestezi uzmanı doktorlarla birlikte açıklama yapan Dr. Conley Trump’ın Perşembe ve Cuma günü virüse bağlı ateş ve hafif öksürük gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Trump’a Remdesivir adlı antiviral ilaç tedavisine başlandığı ve beş gün boyunca devam edeceği kaydedildi. Dr. Sean Conley ve ekibi Trump’a bunun yanı sıra antikor tedavisi de uygulandığını ve tedavide ilk bir haftanın kritik öneme sahip olduğunu da vurguladı.