“Trump’ın Durumu İyiye Gidiyor”

Trump’ı tedavi eden ekipte yer alan Dr. Brian Garibaldi de geçici düşük oksijen seviyesi nedeniyle Trump’a steroid deksametazon verildiğini ve şimdilik bu tedaviye devam edileceğini kaydetti.

Doktorları Cuma sabah saatlerinden bu yana Trump’ın ateşinin olmadığını, ikinci doz Remdesivir’den sonra da karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının normal olduğunu açıkladılar.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un gazetecilere önceden yaptığı “son 24 saat zor geçti, önümüzdeki 48 kritik önemde” açıklaması soru işaretlerine neden olmuştu.

Conley, Trump’ın yeni haftanın ilk gününde hastaneden taburcu edilebileceğini belirtse de hastaneden taburcu edilse bile Trump Remdesivir almaya devam edecek.

Trump’ın doktoru Sean Conley Başkan’ın Perşembe ve Cuma günleri oksijen desteği aldığını da kaydetti.

Deksametazon, ek oksijene ihtiyaç duyan kritik durumdaki Corona hastalarının tedavisinde yaşam şansını arttırıcı olarak değerlendiriliyor.

Amerika Bulaşıcı Hastalık Derneği’ne göre Deksametazon’un orta derecedeki hastalara verilmemesi tavsiye diliyor çünkü bunun hastanın bağışıklık sisteminin virüsle mücadelesinde zarar verebileceği kaydediliyor.

Conley, Trump’ın akciğerinin durumuyla ilgili bir soruya karşılık olarak, bazı bulgular beklediklerini ancak bunun önemli tıbbi bir endişeye neden olmasını beklemediklerini söyledi.

Trump’a ayrıca tedavisi süresince deneysel aşamadaki REGN-COV2’yle zinc, D Vitamini, aspirin, famotidin, melatonin veriliyor.

Trump Cuma gününün ilk saatlerinde eşiyle birlikte virüse yakalandığını açıklamış, ilerleyen saatlerde de Washington yakınlarındaki askeri hastanede tedaviye alınmıştı.

Başkan, hastaneden görüntülü bir mesaj paylaşmış, kısa sürede geri dönmeyi umduğunu, kendisini daha iyi hissettiğini, önümüzdeki birkaç günün önemli olduğunu kaydetmişti.

