Trump’ın duvar planına mahkeme engeli

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı ile ilgili çalışmalar, Kaliforniya eyaletindeki bir federal mahkeme tarafından geçici tedbir kararı ile durduruldu. Kararı açıklayan Hakim Haywood Gilliam, ABD Savunma Bakanlığı bütçesine ait kaynaklarla, Arizona ve Teksas eyaletlerindeki, Yuma ve El Paso sınır tesislerinin inşaatı girişimini mahkemece yasakladığını duyurdu.

Kongreden engel, Trump'dan acil durum

Başkan Trump, "Yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele" için gerekli olduğunu öne sürerek, ABD-Meksika sınırına boydan boya duvar örülmesini istiyor. Ancak bu planın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan milyarlarca dolarlık bütçe, daha önce ABD Kongresi tarafından engellenmişti. Trump da bunun üzerine, kendine farklı bütçe kalemlerinden maddi kaynak kullanma yetkisi veren ulusal acil durum ilanında bulunmuştu.

Savunma Bakanlığı’ndan aktarılan paralar

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı, sınır hattında oluşturulacak yeni tesisler için bir buçuk milyar dolar ayrıldığını duyurdu. Pentagon’dan yapılan açıklamada, bu parayla Arizona ve Teksas sınırında 125 kilometrelik bir hat boyunca yeni tesisler inşa edileceği bildirildi. Savunma Bakanlığı geçen Mart ayında da Teksas eyaletinin farklı bir bölgesindeki inşaat çalışması için bir milyar dolar aktarmıştı.

AFP / ET, BW

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