Trump'ın duvar planlarına Pentagon'dan destek

Pentagon'un sınıra inşa edilecek duvar için 3 milyar 600 milyon dolar bütçe aktardığı açıklandı.ABD Savunma Bakanı Mike Esper, 127 askeri inşaat projesi için ayrılan bütçeden 3 milyar 6 milyon doların Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırında inşa etmek istediği duvarın 282 kilometrelik bölümü için kullanılmasını onayladı.

Pentagon yetkilileri hangi askeri inşaat projelerinin bu durumdan etkileceğini açıklamazken Çarşamba günü bu konuda Kongre'nin bilgilendirileceğini aktardı. Söz konusu projelerin ertelenmesi bekleniyor. Aynı yetkililer paranın bir bölümünün ABD'deki projelerden bir kısmının ise yurtdışındaki projelerden geleceğini kaydetti.

Pentagon'ın kararının yeni bir tartışma başlatması bekleniyor. Daha önce duvar projesi için 6 milyar dolar kaynak sağlamayı reddeden Kongre'nin, duvar için kaynak sağlayacak projeleri fonlama konusundaki tavrı merak ediliyor.

Savunma Bakanlığı askeri inşaat projeleri için ayrılan bütçenin duvar yapımına aktarılması sonrası Kongre'den yeni kaynak temini konusunda herhangi bir garanti olmadğını kaydediyor.