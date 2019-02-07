HABER

Trump'ın duvar politikasına sınırdaki halk tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin göçmen politikaları çerçevesinde Meksika sınırına örmek istediği duvar, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikaları çerçevesinde Meksika sınırına örmek istediği duvar bölgede yaşayan halkın tepkisini çekiyor.

Küçük bir Arizon sınır kasabası olan Nogales’te yetkililer, şehrin ortasındaki duvarın jiletli tel ile kaplanmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Yerel gazete Nogales International’da yer alan habere göre, ABD-Meksika sınırında bulunan Nogales kasabasının ortasından geçen metal duvara, Trump yönetiminin bölgeye gönderdiği askerler tarafından 6 sıra jiletli tel çekildi.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu kasabada halk, ortaya çıkan görüntüden şikayetçi oldu.

Belediye Başkanı Arturo Garino'nun, eyaletin ABD Senatörü Martha McSally’den şehrin ortasındaki duvara çekilen jiletli tellerin kaldırılması için yardım istediği belirtildi. Garino, "Bu teller ölümcül, duvarı baştan aşağı jiletli tel ile kaplarken ne düşünüyorlardı gerçekten bilmiyorum." dedi.

-"Sorumsuzluk değil ayrıca insanlık dışı"

ABD Kongresi Arizona Demokrat üyesi Raul Grijalva da Twitter’dan yaptığı açıklamada, Trump yönetimini bölgede "yaygın bir hukuksuzluk ve suç algısı oluşturmaya yönelik" gösteri yapmakla eleştirdi.

Haberde, Nogales kasabasının ekonomisinin büyük ölçüde Meksikalı müşterilere ve sınır ötesi ticarete bağlı olduğuna işaret edilirken, sınırdan yasa dışı geçişlerin son birkaç yıl içinde "dik bir şekilde" düştüğü vurgulandı.

Nogales Belediye Meclisi üyeleri, askerler tarafından çekilen jiletli tellerin sadece savaş alanlarında görüldüğünü belirterek, "Sorumsuzluk değil, ayrıca insanlık dışı" dedikleri tellerin kaldırılması için kınama kararı alacakları bildirildi.

Trump yönetiminin, göçmen politikaları ve Meksika sınırına duvar örülmesi çerçevesinde sınır bölgelerine sevk edilen askerlerin şimdiye kadar sınıra 58 kilometre dikenli tel çektikleri bilgisi paylaşıldı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandıTunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen politikaları meksika sınırı Nogales kasabası sınır duvarı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu evinde ölü bulundu!

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Kartal'daki faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.