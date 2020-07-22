Trump'ın ‘’Efsane Operasyonu’’na New York’tan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘’kanun ve nizam’’ yaklaşımı çerçevesinde, bazı şehirlere federal görevlileri gönderme tehditleri tepkiye yol açtı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Adalet Bakanı William Barr ve İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf’a mektup yazarak Başkan Trump’a karşı çıktı.

Bill de Blasio iki bakana yazdığı mektubunda, ‘’Buna razı gelmiyoruz. Karşıyız. Federal görevlileri, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilileri ya da başka federal görevlileri New York’a göndermeyin. Böyle bir talepte bulunulmadı. Onlara ihtiyaç yok. Yarardan çok zarara yol açtıklarını gördük’’ ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı, belediye olarak halkın güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak amacıyla gereken her adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.

New York Belediye Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamada da, Başkan Trump’ın federal güvenlik görevlilerini gönderme tehdidini hayata geçirmesi halinde hukuki adım atacaklarını söylemişti.

‘’Operasyon Efsane’’

Trump yönetimi, son dönemde artan suç oranlarıyla mücadele etmek amacıyla Chicago dahil olmak üzere bazı şehirlere federal görevlilerin gönderilmesini öngören ‘’Operasyon Efsane’’yi başlatıyor.