Trump'ın ‘’Efsane Operasyonu’’na New York’tan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘’kanun ve nizam’’ yaklaşımı çerçevesinde, bazı şehirlere federal görevlileri gönderme tehditleri tepkiye yol açtı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Adalet Bakanı William Barr ve İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf’a mektup yazarak Başkan Trump’a karşı çıktı.
Bill de Blasio iki bakana yazdığı mektubunda, ‘’Buna razı gelmiyoruz. Karşıyız. Federal görevlileri, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilileri ya da başka federal görevlileri New York’a göndermeyin. Böyle bir talepte bulunulmadı. Onlara ihtiyaç yok. Yarardan çok zarara yol açtıklarını gördük’’ ifadelerini kullandı.
New York Belediye Başkanı, belediye olarak halkın güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak amacıyla gereken her adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.
New York Belediye Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamada da, Başkan Trump’ın federal güvenlik görevlilerini gönderme tehdidini hayata geçirmesi halinde hukuki adım atacaklarını söylemişti.
‘’Operasyon Efsane’’
Trump yönetimi, son dönemde artan suç oranlarıyla mücadele etmek amacıyla Chicago dahil olmak üzere bazı şehirlere federal görevlilerin gönderilmesini öngören ‘’Operasyon Efsane’’yi başlatıyor.
Adalet Bakanlığı’na göre, operasyon 29 Haziran’da Missouri eyaletinin Kansas kentinde uykusunda vurularak öldürülen ve ismi ‘’efsane’’ anlamına gelen 4 yaşındaki LeGend Taliferro’nun adını taşıyor.
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentine Amerikan İç Savaşı döneminde köleliğin devamını savunan Konfederasyon komutanlarının heykellerinin korunması amacıyla federal görevliler gönderilmişti. Ancak bazı kişilerin maskeli federal görevlilerce gözaltına alınarak, hangi kurumlara ait olduğu belli olmayan araçlara bindirildiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine, eyalet başsavcısı soruşturma başlatmıştı.
Başkan Trump son dönemde ülkede tırmanan olayların, ırkçılık karşıtı protestolarla bağlantısı olduğunu savunuyor. Ceza adaleti uzmanları ise suç oranında gözlemlenen artışı Corona virüsü salgını, daha önce görülmemiş bir düzeyde işsizliğin yaşanması, karantina önlemleri, ırkçılık ve polis şiddeti sorunlarıyla yüzleşme, yoğun stres ve hatta hava koşullarıyla açıklıyor.
Yerel yetkililer şehirlerde konuşlanan federal görevlilerin sayısının artmasının, sokaklarda gerilimi daha da arttırdığını belirtiyor.
Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın ABD’de başkanlık seçimlerine 4 aydan az süre kala, Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ın seçimi kazanması halinde şiddet olaylarının tırmanacağı yönündeki uyarılara hizmet eden hamlelerde bulunduğu da yapılan yorumlar arasında.