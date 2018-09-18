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"Trump'ın ek gümrük tarifeleri Çin'in büyümesini yavaşlatabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

Ifo'nun araştırmasına göre, ABD hükümeti tarafından açıklanan ek gümrük tarifeleri Çin'de ekonomik büyümeyi 0,1 ila 0,2 puan düşürecek. Aynı zamanda ABD'nin tarifeleri Avrupa'nın müzakere pozisyonunu da geliştirebilir - Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Gabriel Felbermayr: -"ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı dünya çapında ekonomik riskleri önemli ölçüde arttırdı"

FRANKFURT (AA) - Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik ek gümrük tarifelerinin Çin'in büyümesini azaltacağını ve stratejik açıdan Avrupa'yı daha güçlü bir konuma getireceğini bildirdi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ifo, Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifelerinin Çin ve Avrupa ekonomisine yönelik etkilerini alan bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ABD hükümeti tarafından açıklanan ek gümrük tarifeleri Çin'de ekonomik büyümeyi 0,1 ila 0,2 puan düşürecek. Aynı zamanda ABD'nin tarifeleri Avrupa'nın müzakere pozisyonunu da geliştirebilir.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tarifeler yıl sonuna doğru yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarsa büyümedeki azalma etkisi 0,3-0,5 puan artacaktır. Bu etki fark edilebilir ancak Çin'in mevcut yıllık yüzde 6,5 büyümesini göz önünde bulundursak ılımlı." ifadesini kullandı.

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- "Avrupa büyük kazanan olarak ortaya çıkabilir"

Çin'in son yıllarda ihracata bağımlılığını azalttığını belirten Felbermayr, ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, dünya çapında ekonomik riskleri önemli ölçüde arttırdığına dikkati çekti.

Felbermayr, aynı zamanda, stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, Avrupa'nın kendi çıkarlarını desteklemesi için bir fırsat oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çin, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde taviz vermek zorunda bırakılabilirse Avrupa büyük kazanan olarak ortaya çıkabilir. Bu, Alman imalatçılarının rekabet gücünü, ABD'deki rakiplerinden çok daha fazla artıracaktır. 'Tüm ticaret ortaklarına aynı anda saldıran Trump' dönemi bitti. Washington ve Pekin arasında ticaret savaşı sürdüğü sürece Avrupa nispeten güvenli."

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin ek gümrük tarifeleri

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