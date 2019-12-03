Trump’ın Ekibi Olası Rakip Bloomberg’ün Medyasını Engelledi 

Başkan Donald Trump’ın 2020 seçim kampanyası ekibi, Demokrat Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Michael Bloomberg’ün sahibi olduğu Bloomberg News muhabirlerine artık akreditasyon kartı vermeyeceklerini açıkladı.

Milyarder işadamı, medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg 24 Kasım’da 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Sahibi olduğu Bloomberg News’un Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, yayınladığı bilgi notunda, “Mike, ailesi ve vakfının araştırılmaması geleneğini sürdüreceklerini ve aynı politikanın Bloomberg’ün Demokrat Partili rakipleri için de geçerli olacağını” yazmış, “Mike’ın Demokrat Parti ön seçimlerindeki rakiplerine farklı muamele yapamayız” demişti. Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni, şu an iktidarda olan Trump yönetimini ise araştırmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Trump’ın 2020 seçim kampanyasını yöneten Brad Pascale, bu açıklamaya atıfta bulunarak, “Bloomberg News patronlarını ya da çoğu şu anda yüksek makamlarda bulunan diğer Demokrat Partili rakiplerini araştırmayacaklarını ancak Başkan Trump’a yönelik eleştirel haberciliğe devam edeceklerini söyledi. Taraflı olacaklarını açık şekilde ilan ettiklerine göre, Trump kampanyası artık Bloomberg News temsilcilerine mitingler ya da diğer kampanya etkinliklerini takip etmek için akreditasyon vermeyecek” dedi.