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Trump’ın Ekibi Olası Rakip Bloomberg’ün Medyasını Engelledi 

03.12.2019 00:02 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın 2020 seçim kampanyası ekibi, Demokrat Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Michael Bloomberg’ün sahibi olduğu Bloomberg News muhabirlerine artık akreditasyon kartı vermeyeceklerini açıkladı.

Trump’ın Ekibi Olası Rakip Bloomberg’ün Medyasını Engelledi 

Başkan Donald Trump’ın 2020 seçim kampanyası ekibi, Demokrat Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Michael Bloomberg’ün sahibi olduğu Bloomberg News muhabirlerine artık akreditasyon kartı vermeyeceklerini açıkladı.

Milyarder işadamı, medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg 24 Kasım’da 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Sahibi olduğu Bloomberg News’un Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, yayınladığı bilgi notunda, “Mike, ailesi ve vakfının araştırılmaması geleneğini sürdüreceklerini ve aynı politikanın Bloomberg’ün Demokrat Partili rakipleri için de geçerli olacağını” yazmış, “Mike’ın Demokrat Parti ön seçimlerindeki rakiplerine farklı muamele yapamayız” demişti. Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni, şu an iktidarda olan Trump yönetimini ise araştırmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Trump’ın 2020 seçim kampanyasını yöneten Brad Pascale, bu açıklamaya atıfta bulunarak, “Bloomberg News patronlarını ya da çoğu şu anda yüksek makamlarda bulunan diğer Demokrat Partili rakiplerini araştırmayacaklarını ancak Başkan Trump’a yönelik eleştirel haberciliğe devam edeceklerini söyledi. Taraflı olacaklarını açık şekilde ilan ettiklerine göre, Trump kampanyası artık Bloomberg News temsilcilerine mitingler ya da diğer kampanya etkinliklerini takip etmek için akreditasyon vermeyecek” dedi.

Brad Pascale, Bloomberg News muhabirlerinden bireysel olarak gelen talep ve soruların da kendi içinde ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.

Engel kararı Beyaz Saray'dan bağımsız

Bu karar Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi kampanyasına ait. Seçim kampanyasından bağımsız olarak Beyaz Saray’ın Bloomberg News muhabirlerine yönelik akreditasyon uygulamasını değiştirip değiştirmeyeceği ise belirsiz. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Bloomberg News’un Beyaz Saray muhabirleri düzenli olarak Başkan Trump’ın uçağı Air Force One’da seyahat ediyor. Trump’ın kampanya sözcülerinden Tim Murtaugh, Bloomberg News muhabirlerinin, Air Force One ile seçim kampanyası kapsamında miting takibi için gelebileceği durumlara yönelik bir çözüm konusunda yakın zamanda kararın alınacağını söyledi.

“Taraflı olduğumuz suçlaması gerçeklerden ancak bu kadar uzak olabilirdi”

Trump’ın seçim kampanyası ekibinden gelen bu açıklamaya yanıt Bloomberg News’un Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait’ten geldi.

Micklethwait, “Taraflı olduğumuza yönelik suçlama gerçekten ancak bu kadar uzak olabilirdi. Donald Trump’ı aday olduğu 2015 yılından bu yana adil ve tarafsız bir şekilde haberleştirdik. Trump’ın kampanyası tarafından getirilen kısıtlamalara rağmen öyle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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