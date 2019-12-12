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Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: - "(Greta Thunberg) Çok güçlü ve dirençli bir genç kadın. Genel Sekreter sadece Thunberg değil, iklim değişikliğiyle mücadele için seferber olan tüm gençlerin faaliyetlerinden son derece memnun"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildiği için tepki gösterdiği iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında "çok güçlü ve dirençli bir genç kadın" değerlendirmesinde bulundu.

Haq, günlük basın brifinginde, Trump'ın iklim aktivisti Thunberg'e yönelik eleştirisine ilişkin sorulara yanıt verdi.

BM'nin Thunberg'in çalışmalarına çok fazla saygı duyduğunu belirten Haq, "Çok güçlü ve dirençli bir genç kadın. Genel Sekreter sadece Thunberg değil, iklim değişikliğiyle mücadele için seferber olan tüm gençlerin faaliyetlerinden son derece memnun." dedi.

ABD Başkanı Trump, 16 yaşındaki Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesini "gülünç" olarak nitelendirmiş, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol." ifadelerini kullanmıştı.

Thunberg ise Trump'ın paylaşımının ardından Twitter hesabının profil bölümünü, "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor." şeklinde değiştirmişti.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti. İsveçli genç kız, 2019 boyunca katıldığı konferanslar ve uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla dünya basınının gündeminde yer almıştı.

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