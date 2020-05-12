Trump’ın Eleştirisi VOA'in Yönetimin Güdümünde Olmadığını Gösterdi

ABD’nin New York kentinde 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı 11 Eylül saldırılarından 10 gün sonraydı. Saldırıların arkasındaki isim olarak bilinen El Kaide lideri Usame bin Ladin’in Afganistan’daki en yakın müttefiki ve koruyucusu Molla Ömer, VOA’in Peştu Yayın Bölümü’ne özel bir röportaj verme teklifinde bulundu. Röportajın yapılıp yapılmaması gerektiğine ilişkin kararı veren VOA yöneticisi için bu özel haber vazgeçilemeyecek kadar olağanüstü ve önemliydi.

O dönem Voice of America’nın Direktör Vekili olan Myrna Whitworth, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olan Usame bin Ladin’in Afganistan’a sığınmasına izin veren gizemli Taliban lideriyle telefon üzerinden röportaj yapılması için iki gazeteciyi görevlendirdi.

Ancak dönemin başkanı George W. Bush’un yönetiminde görevli yetkililer VOA’in bir haber hazırlığı içinde olduğunu öğrenmişti. Dışişleri Bakanlığı’ndan aranan Whitworth’e, Molla Ömer röportajının yayınlanmasının siyasi bir intihar olacağı söylendi.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Richard Boucher, yakın zamanda verdiği bir röportajda, “Bush yönetiminin VOA’in haberleri nesnel ve tarafsız bir şekilde verme hakkına saygı göstermekle birlikte, yetkililerin VOA’in düşmanı cesaretlendirebileceğini düşündüğümüz şeyler yapmasını istemediğini” söylüyordu.

VOA

