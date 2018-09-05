Trump'ın Esad'ın ölüm emrini verdiği iddia edildi

Kitapta Trump'ın Esad'ı öldürme emri verdiği iddia ediliyor.ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni çıkacak bir kitaptaki iddialar tartışma yarattı. ABD eski başkanlarından Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Trump ile ilgili yeni kitabında Suriye'de Nisan 2017'de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddialarından sonra Trump'ın Savunma Bakanı Jim Mattis'i arayıp Esad'ın öldürülmesi talimatını verdiği öne sürüldü.

Kitapta Trump'ın "Onu öldürelim! (Suriye'ye) girelim" sözü üzerine Mattis'in derhal ilgileneceğini söylediği, ancak daha sonra sınırlı bir hava saldırısıyla Esad'ı kişisel olarak tehdit etmeyen bir plan geliştirildiği belirtiliyor. Kitapta Mattis'in başka bir konuda Trump'ın "5'inci, 6'ncı sınıfa giden" çocuklar gibi davrandığını söylediği belirtiliyor.

Trump: Kötü bir kitap

Başkan Trump muhafazakar haber portalı Daily Caller'a yaptığı açıklamada "Sadece kötü bir kitap daha" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da kitaptaki iddiaları yalanladı.