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Trump'ın eski ABD Kiev Büyükelçisi Yovanovitch'den "kurtulmak" istediği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Ondan kurtulun! Onu yarın çıkarın. Umurumda değil. Onu yarın çıkarın. Onu çıkarın. Tamam mı? Bunu yapın."

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch'den "kurtulmak" istediğini belirttiği ifadeleri medyaya yansıdı.

Amerikan ABC News televizyonunda yer alan haberde, Washington'daki otelinde düzenlenen bir akşam yemeğinde konuşan Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.

Haberde, Trump'ın daha önceden tanımadığını söylediği kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin ortağı Lev Parnas'ın da aralarında olduğu küçük grupla arasında geçen diyaloğa ait ses kaydının Nisan 2018'de çekildiği belirtildi.

Parnas ve iş arkadaşı Igor Fruman'ın, o dönem ABD Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Yovanovitch'in Başkan Trump'ı küçük düşürdüğünü söylediği belirtilen haberdeki kayıtta Trump olduğu düşünülen kişinin de "Ondan kurtulun! Onu yarın çıkarın. Umurumda değil. Onu yarın çıkarın. Onu çıkarın. Tamam mı? Bunu yapın." dediği duyuluyor.

Haberde, Parnas'ın işe Yovanovitch'ten kurtulmakla başlamaları gerektiğini, onun (eski ABD Başkanı Bill) Clinton yönetiminden kalma olduğunu söyleyerek "O (Yovanovitch) etrafta geziniyor ve bekleyin, O (Trump) soruşturulacak diyor" dediği kaydedildi.

- Ses kayıtları İstihbarat Komitesinde

Diğer yandan, Parnas'ın Avukatı Joseph Bondy, söz konusu ses kaydını ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne teslim ettiğini açıkladı.

Yerel medyada ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Yovanovitch'in, Trump'ın rakibi Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasında engel olarak görüldüğü belirtildi.

Trump, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Parnas'ı tanımadığını vurgulamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Senatoda salı günü başlayan ve 4 gün süren yargılamada, Demokrat savcı vekiller, Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınmasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch

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