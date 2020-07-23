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Trump’ın Eski Avukatı Cezaevinden Yine Çıkıyor

23.07.2020 23:52 | Son Güncelleme

ABD’de Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein, Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in serbest bırakılması talimatı verdi

Trump’ın Eski Avukatı Cezaevinden Yine Çıkıyor

ABD’de Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein, Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in serbest bırakılması talimatı verdi. Hakim, Trump hakkında bir kitap yazmakta olduğu için Cohen’e yönetimin misilleme yapmaya çalıştığı görüşünde olduğunu bildirdi.

Hakim, 9 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmesi kararının Cohen’in Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini kaydetti. Şartlı tahliye memurları Cohen’in kitabı yayımlamasını ya da kitabıyla ilgili kamuoyu ile bilgi paylaşmasını yasaklayan bir formu imzalamayı reddettiğini belirtmişti.

Hakim Hellerstein’ın talimatıyla, Cohen Cuma günü öğle saatlerinde serbest bırakılacak.

53 yaşındaki Cohen, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce basılması planlanan bir kitap yazdığı için cezaevine geri gönderildiği gerekçesiyle federal cezaevi yetkililerine ve Adalet Bakanı William Barr’a hafta başında dava açmıştı.

Cohen, 9 Temmuz’dan beri New York Otisville Cezaevinde hücre hapsinde tutuluyor.

Dava dilekçesinde Cohen’in kitabının Trump’ın kişiliği, eğilimleri, özel ve profesyonel ilişkileriyle, kişisel ve iş ahlakını konu edindiği belirtildi.

İddianamede hükümetin Cohen’den kitap yayımlamak da dahil herhangi bir mecradan açıklama yapmamasını istemesinin Anayasa’nın birinci ek maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kaydedildi.

Cohen Mayıs ayında Corona virüsü salgınının federal cezaevlerinde yayılmasının ardından birçok mahkumla beraber ev hapsine çıkarılmıştı.

Cohen hakkındaki vergi suçları, seçim kampanyası finansmanında dolandırıcılık ve Kongre’ye yalan söyleme suçlarını kabul etmişti. Cohen, 2018 Ağustos ayında porno oyuncusu Stormy Daniels’a 130, Playboy modeli Karen McDougal’a da 150 bin dolar ödeme yaptığı için kampanya mali hukuk kanunu çiğnemekten suçlu bulunmuştu. Her iki isim de Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini kaydetmiş ve paranın sesiz kalmaları için ödendiği itirafında bulunmuştu.

Üç yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, bu cezanın bir yılını çekti. Cohen’in cezası, 2021 yılının Kasım ayında sona erecek.

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