Trump’ın Eski Avukatı Cezaevinden Yine Çıkıyor

ABD’de Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein, Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in serbest bırakılması talimatı verdi. Hakim, Trump hakkında bir kitap yazmakta olduğu için Cohen’e yönetimin misilleme yapmaya çalıştığı görüşünde olduğunu bildirdi.

Hakim, 9 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmesi kararının Cohen’in Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini kaydetti. Şartlı tahliye memurları Cohen’in kitabı yayımlamasını ya da kitabıyla ilgili kamuoyu ile bilgi paylaşmasını yasaklayan bir formu imzalamayı reddettiğini belirtmişti.

Hakim Hellerstein’ın talimatıyla, Cohen Cuma günü öğle saatlerinde serbest bırakılacak.

53 yaşındaki Cohen, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce basılması planlanan bir kitap yazdığı için cezaevine geri gönderildiği gerekçesiyle federal cezaevi yetkililerine ve Adalet Bakanı William Barr’a hafta başında dava açmıştı.

Cohen, 9 Temmuz’dan beri New York Otisville Cezaevinde hücre hapsinde tutuluyor.