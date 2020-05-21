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Trump’ın Eski Avukatı Cohen Ev Hapsine Alındı

21.05.2020 21:45 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, tutulduğu federal federal cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı

Trump’ın Eski Avukatı Cohen Ev Hapsine Alındı

Başkan Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, tutulduğu federal federal cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı.

Cohen, Perşembe sabahı New York’taki FCI Otisville cezaevinden Manhattan semtindeki apartmanına yüz maskesi ve beyzbol şapkasıyla geldi.

Trump Tower’a yakın mesafedeki lüks konutunun üniformalı bir görevlisi, Cohen’in arabasının bagajından çıkardığı kutular dolusu adli belgeyi konutun lobisine taşıdı.

Vergi suçları, seçim kampanyası finansmanında dolandırıcılık ve Kongre’ye yalan söyleme suçlarını kabul eden ve geçen Mayıs’tan bu yana cezaevinde bulunan 53 yaşındaki Cohen, konuta gelişinde kaldırımda toplanan gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

Virüsün federal cezaevlerinde yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında ev hapsine alınan Cohen’in cezası, 2021 yılının Kasım ayında sona erecek.

Cohen, evine varışından kısa süre sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Eve gelmekten ve aileme kavuşmaktan dolayı çok mutluyum. Söylemek istediğim çok şey var ama şimdi zamanı değil. Zamanı yakında gelecek. Tüm dostlarıma ve destekçilere teşekkür ederim’’ ifadesini kullandı.

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