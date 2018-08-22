HABER

Trump'ın eski avukatı Cohen FBI ile anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

ABD başkanı seçiminde Trump'ın kampanya dönemine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.

New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı.

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Michael Cohen

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.