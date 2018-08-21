‘Trump’ın Eski Avukatı Cohen Savcılıkla İşbirliğine Gidiyor’

Amerikan haber kanalları ABC ve NBC News, Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in, işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştığını duyurdu.

Savcılıkla varılan bu anlaşmanın Trump için önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekiliyor.

Hukuk uzmanlarına göre, böyle bir anlaşma Trump’ı hukuken daha savunmasız bir konumda bırakabilir.

Federal savcılık tarafında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla başlatılan, soruşturmayı Manhattan Savcısı Geoffrey Berman yürütüyor.

Trump’un uzun yıllardır yakın çalıştığı avukatı Michael Cohen bir süredir Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibiyle işbirliği yapabileceğinin sinyalini veriyordu. Trump’ın en sadık ekip arkadaşlarından biri olarak bilinen Cohen bir dönem Trump’tan söz ederken “Başkan için kurşunun önüne bile atlarım” demişti. Ancak Temmuz ayında ABC kanalına konuşan Cohen o röportajda “Aile ve ülke Başkan’dan önce gelir” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de geçen ay CNN’e verdiği röportaj sırasında Cohen’i itibarsızlaştırmaya çalışmış, Michael Cohen için yalancı diyerek “Şimdi de yalan söylemek için çok sebebi var” iddiasında bulunmuştu. Hem Trump hem de avukatları Cohen’in savcılıkla işbirliğine gitmesinin Başkan açısından olumsuz sonuçları olabileceği görüşüne katılmıyor.