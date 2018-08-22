Trump’ın Eski Avukatı Cohen Savcılıkla İşbirliğine Gitti

Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklara göre Michael Cohen ailesini korumak ve milyonlarca dolar zarardan kaçınmak amacıyla savcılıkla işbirliğine gitmeyi tercih etti.

Mahkeme salonunda o anları takip eden gazetecilerin aktardığına göre Cohen önündeki kağıtları kafasını sallayarak imzaladı ve sonrasında derin bir nefes aldı.

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı. Cohen vergi kaçakçılığı konusunda hakkındaki suçlamaları kabul etti. Cohen'in savcılıkla yaptığı anlaşma uyarınca 3-5 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Cohen'in savcılıkla yaptığı bu anlaşmanın Başkan Trump için önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekilmiş, anlaşma kapsamında Cohen'in 2016 yılında Amerika'da Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiasına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmada da savcılığa bilgi verebileceği dile getirilmişti. Ancak CNN ve New York Times Gazetesine göre, Cohen'in savcılıkla yaptığı anlaşma federal yetkililerle işbirliğini kapsamıyor.

Federal savcılar Cohen ile ilgili soruşturmada kendisi ve ailesinin sahibi olduğu taksi şirketinden elde edilen 20 milyon dolarlık krediye odaklanıyor. Soruşturmada bir diğer dikkat çekici unsur da porno yıldızı Stormy Daniels'a sessiz kalması için kampanya bütçesinden 130 bin dolar para ödendiği iddiasıydı. Cohen bu parayı kendi cebinden ödediğini söylemiş, hatta Trump’ın 130 bin doları Michael Cohen’e geri ödediği ortaya çıkmıştı.

Cohen'in işbirliği anlaşması Trump'ı etkiler mi?

Trump’ın uzun yıllardır yakın çalıştığı avukatı Michael Cohen bir süredir Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibiyle işbirliği yapabileceğinin sinyalini veriyordu. Trump’ın en sadık ekip arkadaşlarından biri olarak bilinen Cohen bir dönem Trump’tan söz ederken “Başkan için kurşunun önüne bile atlarım” demişti. Ancak Temmuz ayında ABC kanalına konuşan Cohen o röportajda “Aile ve ülke Başkan’dan önce gelir” ifadesini kullanmıştı.