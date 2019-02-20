HABER

Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine girişi 2 ay ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a alındı - Avukatları, erteleme gerekçesi olarak Cohen'in yakın zamanda geçirdiği omuz ameliyatını ve Kongrede vereceği ifadeleri gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a ertelendi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Cohen'in avukatları, müvekkillerinin son dönemde geçirdiği omuz ameliyatını atlatması ve Kongredeki çeşitli komitelere vereceği ifadeleri gerekçe göstererek, cezaevine giriş tarihinin 2 ay ertelenmesini talep etti.

New York Güney Bölgesi Yargıcı William Pauley avukatların talebini olumlu karşılayarak, Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihini 6 Mayıs'a aldı.

Normal şartlarda 6 Mart'ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki... Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildiÇanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi
Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildiYolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Michael Cohen Michael Cohen

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.